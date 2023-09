FratelliDoc Exxx…Polzive!!! La Lega ignora la tradizione friulana. La delegazione dei nazionalisti BenitoRemix la più numerosa alla festa friulana.

Ancorché la Lega avesse calato i carichi dei due presidenti Fedriga e Bordin, all’inaugurazione di Friuli Doc, non c’era nessun consigliere regionale, assessore, sindaco o amministratore locale del Carroccio. Solo una fugace apparizione degli ex Laudicina e Franz sul terrapieno di piazza Libertà; anche Fontanini assente. Diverso invece l’approccio di Fratelli d’Italia che, per dovere verso il ministro della sovranità alimentare, era presente con una nutrita delegazione. Balloch, Treleani, Rizzetto, Vidoni, Croatto, Govetto, Bosetti… hanno partecipato all’inaugurazione e al party a ingresso libero nello stand di “Io Sono Friuli Venezia Giulia” di piazza primo maggio. Una presenza marcata che presta il fianco a molteplici letture. Il prossimo anno ci sono le europee, le amministrative in 112 comuni elevate ad elezioni di mid term e le regionali. I patrioti non paiono interessati al terzo mandato del presidente, sanno perfettamente che dopo le europee, modifica (che interessa più a Zaia e Bonaccini che a Fedriga) o meno, il primo partito in regione potrebbe essere proprio quello di Rizzetto. E’ il caso di ragionare in termini di cambiali in scadenza. I patrioti hanno già ceduto con eleganza la candidatura alla Lega alle comunali di Udine; hanno ingoiato i diktat di Dreosto, Savino e Bini sulle deleghe assessorili dei regionali, non hanno alzato eccessivamente i toni sulla vicenda dell’hotspot di Jalmicco e non hanno incasinato le liste alle ultime comunali, anzi, cameratescamente si sono allineati alle esigenze della coalizione. Le europee sono un banco di prova che non permette scuse. Proporzionale puro e vince chi prende più voti. Ognuno per sé e dio per tutti.