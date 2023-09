LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Pesi e contrappesi sprigionati all’ultimo congresso regionale. Michele Leon il più votato al direttivo; l’assessore Zilli bruciata da Mazzolini e Pizzimenti.

Il resoconto del tanto atteso congresso regionale della Lega di domenica scorsa, non poteva limitarsi a ratificare la scontata vittoria del candidato Marco Dreosto. Il valore politico dell’assemblea aveva un peso molto rilevante nell’assetto futuro del partito che è emerso analizzando in controluce l’esito delle votazioni al direttivo. Come si legge dai nomi dei candidati, sono emerse clamorose sorprese che hanno incuriosito la platea degli iscritti. Va detto che far parte del direttivo di un partito non è particolare da sottovalutare poiché si decidono candidature, linea politica, si pilotano imboscate, si combinano gli incastri e si predispongono le corsie preferenziali. E’ la stanza dei bottoni del partito e, a ridosso di importanti scadenze elettorali conviene sempre farne parte. Domenica scorsa chi ha primeggiato in termini di voti ottenuti è stato Michele Leon, uomo di fiducia del segretario Dreosto che ha raccolto ben 75 voti. Un successo atomico se si considera che è un iscritto della provincia di Pordenone. Dietro di lui l’onorevole Pizzimenti, Udine, con 62 voti, seguito dal votatissimo alle regionali Stefano Mazzolini, Udine Alto Friuli, con 60 preferenze. Seguono l’assessore Roberti, Trieste, con 56 voti e Anna Cisint, provincia di Gorizia con 41 voti. Ha sorpreso la bocciatura di Barbara Zilli, assessora regionale, candidata Alto Friuli e Udine, che non è riuscita ad andare oltre le 56 preferenze. Esclusa dal direttivo della Lega (può partecipare alle assemblee ma non votare) in un momento in cui l’organismo collegiale è chiamato ad assumere decisioni molto importanti legate alla vicenda di Maddalena Spagnolo ma soprattutto, nell’immediato, in vista delle europee e delle comunali. Restano fuori dal direttivo anche Mario Pittoni, Udine con 19 voti, che non è riuscito a trovare la coesione per la candidatura alla segreteria; Jessica Canton, Pordenone, 32 voti; Michela Santarossa, Gorizia, 19 voti e Giuseppe Ghersinig, Trieste, con 9 voti.