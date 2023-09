GradoDisordinado Exxx..Polzive!!! Caos in consiglio comunale. Colpo di mano dei BenitoRemix che fanno infuriare il sindaco. Kovatsch esce dall’aula. Maggioranza fulminata; certificata la crisi di governo. I vertici del partito brindano a Udine.

Quasi una parodia della vicenda della Costa Concordia quella che ha impantanato la maggioranza che guida il comune di Grado. Solo che dai vertici di Fratelli d’Italia, protagonisti dello sconquasso, nessuno ha gridato al sindaco di ritornare “a bordo”.

Ieri sera, durante i lavori del consiglio comunale, Claudio Kovatsch ha abbandonato l’aula dopo appena dieci minuti e non si è fatto più vedere. Motivo di questa clamorosa protesta le accuse al sindaco da parte dei consiglieri di Fratelli d’Italia, Borsatti, Ronchiato e Ritossa, che hanno rivendicato lo stanziamento di quasi un milione di euri per opere di manutenzione del territorio, del verde e del decoro urbano poiché i cittadini vogliono vedere la propria isola nel miglior stato d’ordine possibile, e non nello stato in cui versa in questo momento». Una fuga in avanti inaspettata che ha colto di sorpresa anche gli alleati, Lega e Forza Italia. Le accuse sono pesanti e sono state pubblicate da “Il Piccolo” poche ore prima del consiglio di ieri. Sono critiche che hanno fatto girare gli zebedei a Kovatsch, al punto da sbattere la porta e uscire dall’aula. Ha annunciato che non si dimetterà ma ormai la lacerazione è profonda e i rapporti con i meloniani sono sottozero; tant’è che gli stessi vertici regionali riuniti a Udine per Friuli Doc non hanno dato peso alla cosa e hanno brindato all’episodio come fosse una liberazione. Rumors dalla diga riportano di pressioni interne per convocare un vertice urgente in cui si valuti lo stato di salute della maggioranza. Si va verso una crisi d’autunno dopo soli 2 anni di governo. Per quanto riguarda i lavori dell’aula, dopo che il sindaco è uscito, la presidenza è stata assunta dal vice Roberto Borsatti che è stato bersagliato senza pietà dall’opposizione. Assenti Cadenaro (subentrata alla Polo) e il sindaco. Borsatti si è trovato di fronte il Vietnam dei punti all’ordine del giorno fra cui il piano triennale delle opere pubbliche coi conteggi ballerini; una mozione (ritirata) presentata dai consiglieri Greta Reverdito, Luciano Cicogna, Fabio Fabris, Sara Polo, Laura Zanella, avente ad oggetto il ritiro della “Ridefinizione della struttura organizzativa del Comune di Grado”. Ritirata anche la mozione presentata dal consigliere Ritossa Adriano sulla “Ridefinizione della struttura organizzativa del Comune di Grado. Organigramma e funzionigramma”. Inoltre è stato approvato il primo aggiornamento del Programma Triennale delle Opere pubbliche 2023-2025 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento generale Bilancio 2023-2025. Il disordine si completa sul fatto che i punti approvati sono il cardine del bilancio comunale le cui deleghe sono in capo al sindaco. Uscito dall’aula. Torna a bordo, cazzo.