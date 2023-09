GradoPolveriera Exxx…Polzive!!! Kovatsh in bilico. Fratelli d’Italia attende l’autunno per provocare la crisi. Obiettivo anticipare le elezioni in primavera 2024. Sbrego con Lega e Forza Italia.

Al netto dei provvedimenti che il consiglio comunale ha approvato nella tormentata seduta di ieri sera (grazie anche all’atteggiamento responsabile dell’opposizione), ciò che rimane dell‘8 settembre gradese è una clamorosa impronta politica. La conferma viene dall’intervento del sindaco pronunciato prima di abbandonare l’aula: «Sono rammaricato per le parole di Fratelli d’Italia apparse su Il Piccolo. Non penso che questa città sia in uno stato di abbandono perché le risorse per le manutenzioni sono state assegnate. E’ inaccettabile il modo in cui la situazione è stata rappresentata. Penso – conclude Kovatsh – sia opportuno allontanarmi da questa seduta e da questo consiglio e lasciare la direzione dei lavori al vice sindaco che appartiene alla stessa forza politica che ha sollevato il problema» (vice sindaco Roberto Borsatti). Gli esponenti di Fratelli d’Italia non possono aver pensato che un attacco così feroce contro il primo cittadino (“Grado versa in uno stato di abbandono”), passasse in cavalleria. Per principio fisico ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. La reazione di Kovatsch c’è stata, forse eccessiva, ma c’è stata e in molti si chiedono con quale spirito il sindaco ritornerà in consiglio dopo la sfuriata di ieri e vista la situazione politica in cui versa, ovvero ostaggio dei Benito Remix e dove Lega e Forza Italia sono solo comprimari. Il boccino ce l’hanno in mano i Patrioti e i rimbalzi che giungono dalla laguna, per la maggioranza, non sono confortanti. La lettura politica porta a pensare al pilotaggio di una crisi da guidare fino a dicembre-gennaio che abbia come obiettivo le elezioni anticipate in primavera. Impossibile che il sindaco, stando così le cose e dopo lo sgarbo di ieri, non avverta le prime crepe in maggioranza. Lacerazioni insanabili molto difficili da ricucire. Cos’hanno in testa i patrioti? sicuramente togliere la spina a Kovatsch prima della scadenza naturale per blindare il comune e respingere gli appetiti di Roberto Marin che, dopo l’esperienza in Git, non disdegnerebbe un ritorno al palazzo comunale. Per ora sono stati messi al sicuro i conti e gli stipendi dei dipendenti comunali, quindi si può aprire il manicomio. L’autunno e l’inverno sull’isola sono le stagioni ideali.