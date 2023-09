Vivaradio Exxx…Polzive!!! Celebrati allo stadio Friuli i 40 anni di attività della più longeva realtà multimediale friulana. Annunciato l’acquisto della Tv veneta “Media 24”.

L’arco di 200 metri dello stadio Friuli disegnato da Giacomuzzi Moore ha fatto da coreografica cornice della festa per i 40 anni di attività di “Vivaradio”, evoluzione di radio “Studio Mille”, società costituita a Udine il 1° giugno del 1983. Da emittente radiofonica l’impresa si è trasformata in concessionaria di pubblicità ed ora, con l’annuncio di ieri sera, si arricchisce di una nuova piattaforma mediatica: l’acquisto di “Media 24” la televisione che trasmette sul canale 77 con sede a Portogruaro e Pordenone di proprietà di Alberto Rossi (in foto con De Anna e Vagaggini). L’operazione è stata perfezionata dal general manager di Vivaradio Cesare Di Fant e prevede un palinsesto molto dettagliato rispetto al settore calcio dilettanti con un notiziario quotidiano di circa mezz’ora. Ci sarà spazio per l’informazione generalista e attualità. Direttore responsabile Alberto Rossi che assicura l’apertura, in tempi brevi, di una redazione anche Udine. Rispetto alla festa dei 40anni erano presenti il ministro Ciriani, il presidente del consiglio regionale Bordin, l’assessore Zannier, i consiglieri Lucia Buna, Manuela Celotti, Roberto Novelli e il deputato Isabella De Monte; i responsabili editoriali di radio Company, Studio Nord e radio Capodistria. Inoltre tutte le squadre dei campionati minori della regione. Sarà il calcio dilettanti il nuovo asset del gruppo.