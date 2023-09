PdFvg Exxx….Polzive!!! Depositate le liste dei candidati a sostegno di Conti e Lenarduzzi. I nomi. Rimbalzi dal presidio udinese: I giovani democratici sostengono il sindaco di Ruda.

In calce i nomi dei candidati.

La Commissione congressuale regionale Pd Fvg ha reso noto che, nella seduta del 7 settembre 2023, ha validato formalmente le candidature alla segreteria regionale del partito di Caterina Conti, con la lista “Ripartiamo” e di Franco Lenarduzzi con la lista “#Voltapagina”. Sorteggiata la posizione in lista nella presentazione delle mozioni, la Commissione ha quindi approvato il fac-simile della scheda elettorale. Sono stati infine resi pubblici gli elenchi dei circa 250 candidati all’Assemblea regionale, di entrambe le liste, nelle quattro circoscrizioni della Regione Friuli Venezia Giulia, che saranno a disposizione degli iscritti nelle sedi di partito e al momento del voto nei circoli. Venerdì scorso in Castello, durante il tradizionale convivio organizzato dagli amministratori della comunità collinare, l’argomento principale era l’elezione del nuovo segretario del Pd Fvg. Rispetto al peso dei candidati e per il fatto che i “giovani democratici” pare siano schierati su Franco Lenarduzzi, il sindaco parte favorito. Entro fine mese l’esito. Qui le liste: