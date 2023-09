RiciclaggioFriuli Exxx…Polzive!!! Droga, nero, armi e prostituzione: Reticolo mafioso sul Friuli. Segnalazioni di operazioni sospette: Trieste ottava in Italia. Udine 64esima con un incremento del del 10%. Fiumi di contanti della criminalità cinese.

Sono segnalati anche casi di imprenditori in difficoltà che si rivolgono alle organizzazioni malavitose per salvare le aziende.

Le relazioni sono due, la prima della CGIA di Mestre rispetto alle segnalazioni di movimenti anomali e la seconda trae spunto dal commento del Procuratore di Trieste Antonio De Nicolo. Il Friuli è terra di conquista per riciclaggio di danaro da proventi illeciti e bersaglio degli affari della criminalità cinese che fa “uno smaccato uso di danaro contante”. Le segnalazioni pervenute all’Unità di informazione finanziaria del Friuli Venezia Giulia, riguardano il porto di Trieste e il valico di Tarvisio. Negli ultimi 10 anni, le segnalazioni all’ Ufficio sono aumentate del 174 per cento. Trieste, come detto, è la città col più alto numero di segnalazioni e ottava assoluta in Italia, poi c’è Udine al 64esimo posto con un incremento del 10% rispetto al 2021. Soldi che girano in nero, riciclaggio anche da parte di associazioni di carattere mafioso, acquisto e vendita di droga, prostituzione e movimenti di denaro che fanno riferimento a questi segmenti malavitosi tra le quasi 2.500 operazioni sospette pervenute all’Unità di informazione finanziaria dal Friuli Venezia Giulia. Chi sono i soggetti che hanno l’obbligo di segnalare i movimenti sospetti alle autorità? Oltre a banche, Poste e intermediari finanziari, per legge anche i liberi professionisti (notai, commercialisti, avvocati, revisori dei conti, etc.), gli operatori non finanziari, i prestatori di servizi di gioco (case da gioco, operatori gioco on line) e la Pubblica Amministrazione hanno l’obbligo di segnalare alla Unità di informazione finanziaria ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sospetti. Una situazione devastante provocata dalla combinazione tra l’aumento dei tassi di interesse e la diminuzione dei prestiti bancari alle Pmi. Se queste condizioni dovessero continuare – dice sempre l’indagine della Cgia – non è da escludere che il numero delle imprese a rischio infiltrazione mafiosa sia destinato a crescere ulteriormente. Il Procuratore De Nicolo osserva: «La criminalità organizzata ha un forte interesse a immettere denaro di provenienza illecita nel mercato legale. Qui c’è un fiorente interscambio economico e fare affari può essere facile. Preoccupa poi la criminalità cinese, che fa uno smaccato uso di contanti e ha interesse a muoverli. Lo scenario post pandemia – conclude – potrebbe indurre la criminalità organizzata a penetrare nell’economia legale anche approfittando delle agevolazioni concesse alle aziende che hanno subito perdite. Oppure prestando denaro ad imprenditori in difficoltà, non solo con la formula del prestito che può diventare usura, ma anche con la mossa, ancor più subdola, dell’ingresso nel capitale sociale».