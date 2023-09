PordenoneCalcio Exxx…Polzive!!! Tocca a noi: il ritorno di Elio De Anna, con Vagaggini e Vito Fantin in cordata per iscrivere la società al prossimo campionato di 3a categoria.

Tocca noi. A noi cordenonesi prendere in mano il destino del Pordenone calcio. E’ su questo titolo che si è sviluppato il ragionamento del trio De Anna, Vagaggini e Fantin, due medici e un imprenditore, sulle sorti del Pordenone Calcio. L’argomento è stato affrontato ieri sera allo stadio Friuli a margine delle celebrazioni per i 40 anni di Vivaradio (vedi foto). L’imprenditore Vagaggini esplicita: “Non so quale sarà la decisione del Tribunale, se propenderà per il concordato (dipende dalle risposte dei creditori rimasti bidonati ndr) o se invece opterà per la liquidazione e quindi il fallimento che certificherebbe la fine del Pordenone Calcio. Noi – rilancia Vagaggini – guardiamo al lato agonistico. Vito Fantin è un medico affermato, Elio De Anna, medico anche lui e uno sportivo da nazionale italiana col Rugby, io sono un imprenditore. Abbiamo una buona esperienza alle spalle e l’ideale sarebbe quello di contribuire alla ripartenza della società dal prossimo campionato di 3a categoria. Partiremo da lì”. In realtà la riflessione trova conferma in rete visto che ieri, sul profilo facebook “FitLow”, l’associazione sportiva che fa capo al figlio di Vagaggini, Alberto, è apparso un testo che riassume in questi termini la volontà dei cordenonesi: «seguire con interesse la situazione della crisi neroverde e pronti ad intervenire nel caso ce ne fosse bisogno per una ripartenza dei neroverdi dal basso dei dilettanti». Di rimando l’ex presidente dell’Atap con la passione per lo sport e la politica, puntualizza: «noi ci siamo. Con gli amici Vito Fantin ed Elio De Anna. Siamo a disposizione, ovviamente senza voler “rubare” nulla a Mauro Lovisa. Semplicemente tendiamo una mano». Resta il fatto che proprio ieri all’ingresso del centro sportivo De Marchi di Pordenone i tifosi avevano esposto uno striscione contro il presidente: LovisaVattene. «Auguro loro di trovare un altro come me che nel Pordenone calcio ha messo soldi, passione e tempo libero, e che ha dato lavoro a centinaia di persone – ha commentato il presidente – sono davvero allibito. L’amore la passione si vedono nei momenti difficili. Noi, lo ripeto, sistemiamo le cose perché siamo seri e poi vedremo che succederà. Io ho sempre rispettato i tifosi, al di là delle scelte mi auguro che ci sia il rispetto della persona». Mercoledì il primo step.