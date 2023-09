Gianpaolo Zamparo è morto. Adieu mon ami.

“Allora hai deciso cosa fare?” Era la domanda puntuale e garbata che Gianpaolo (qui in foto con Novelli) rivolgeva a chi scrive nelle tumultuose serate conviviali del trio. Fino a qualche anno fa il trio si dava appuntamento circa una volta al mese ed era composto dall’impetuoso revisore esperto di incantevoli trattorie friulane e da noi due che lo seguivamo. Gianpaolo, una volta seduti a tavola, apriva il dibattito: “Allora, hai deciso cosa fare?”. Domanda affettuosa che tirava sù la saracinesca del convivio e rivelava la personalità raffinata di Gianpaolo. Il mite presidente di Civiform morto ieri, domenica, che è stato il protagonista della crescita del centro di formazione professionale Civiform di Cividale. Zamparo aveva 80 anni abitava a Udine ed era originario di Codroipo. In segno di lutto l’istituto ha previsto per oggi alle 12 un momento di commemorazione, mentre domani, giorno dei funerali, entrambe le sedi (Opicina e Cividale) resteranno chiuse. E’ stato componente di collegi sindacali in coop come Latterie Friulane, Essiccatoio Bozzoli e Caau. La cerimonia funebre di Gianpaolo, che oltre alla figlia Elisa lascia il genero Massimiliano e i nipoti Tommaso e Lea, sarà celebrato domani martedì, alle 16, nel duomo di Codroipo. Adieu mon ami.