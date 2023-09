PatriaOppressa Exxx…Polzive!!! Il politicamente corretto invade Friuli Doc: I sinistri ZTL contro chi onora la patria. Leopost accusato di apologia di fascismo. Chiesto l’intervento dei carabinieri.

Come si capisce, Leopost non ha nelle corde il patriottismo, patrioti, pietose marcette nazionali, tricolori, parate militari, generali di corpi d’armata pagati più del capo dello stato o altre stravaganze che servono solo per incantare gli allocchi. Tuttavia, quando nel paese o nella città della Resistenza, nel centro militare della prima guerra mondiale, nel cuore della Patria di Sgorlon, Pasolini o David Maria Turoldo si avverte il rischio di una deriva illiberale, allora è compito del laico difendere la storia da chi vuole cancellarla. Bella o brutta che sia e rifiutare le dosi di cloroformio che l’impronta dei sinistri vuole distribuire. L’episodio è accaduto ieri sera a Friuli Doc, Udine.

Cosa c’è di meglio di un gin tonic (…) per esaltare i gusti del sagrone friulano? L’idea era buona e il gruppo si stava dirigendo verso il corner in cui il cocktail italico eccelle. Solo che, in un eccesso di simpatia verso leopost, il titolare di un locale del centro ha voluto richiamare l’attenzione dei clienti salutando a gran voce Leonarduzzi. Olè. Come si poteva ricambiare cotanto affetto? La risposta alla carineria è stata di livello. Così articolata: “Onori al locale! Lei ordini io eseguo”. E, per finire in gloria, sempre chi scrive, ha aggiunto: “Onori alla Patria!”. L’appendice non è piaciuta a una coppia molto snob attovagliata all’esterno del locale e di chiaro profilo “sinistra Ztl”. La prima a dettare il palinsesto dei deliri è stata la signora, irritata dalla ruggente evocazione pronunciata dal sottoscritto che le ha sollecitato la minaccia: “E’ apologia di fascismo!! chiamiamo i carabinieri!! Urlava. Il compagno dirimpettaio, per non essere da meno, ha invece fatto ricorso agli insulti: “Sei un coglione!!” Alla richiesta di ripetere l’offesa il capalbiano ha ripiegato su un noioso e ripetitivo: “Sei lercio”. Olè. La grande festa del politicamente corretto ha avuto il suo spazio nel gran finale di Friuli Doc. Gli snob allevati a Frigidaire e Lotta Continua inaspettatamente ossessionati dalla presenza della prima donna alla guida del governo, dal ricino, dai treni in orario e dal tabacco di naso. Cancel culture; Friuli, tanto politicamente corretto e poco Doc. Friuli fru fru.