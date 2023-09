CollinareParaculare Exxx…Polzive!!! I friulani ritagliano una selezione su misura per l’uomo di Saro, il pordenonese Emanuele Zanon. Entro quest’anno sarà assunto presso gli uffici di Colloredo di Monte Albano.

Il geometra Emanuele Zanon, già sindaco di Cavasso Nuovo (Pn) e consigliere regionale di ProgettoFvg, poi passato con Regione Futura di Saro e successivamente col Polo Liberale di Zalukar e Nicoli, è il vincitore della procedura di selezione per mobilità di comparto per l’assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D (p.e. massima D6) a tempo indeterminato e pieno presso l’Area Uffici Unici – Ufficio Unico Lavori Pubblici – Espropri della Comunità Collinare del Friuli. Tirerà circa 60mila euri/anno grazie all’indennità aggiuntiva di 16mila prevista per il ruolo. La procedura, cui gli addetti ai lavori avevano notato qualche stranezza, era stata istruita il 27 luglio scorso quando venne diffuso l’annuncio che la Comunità Collinare del Friuli ricercava, attraverso la procedura di mobilità di comparto esterna, 1 istruttore tecnico di categoria “D” da assumere a tempo indeterminato e pieno presso l’Area Uffici Unici di Colloredo di Monte Albano. La selezione dei candidati era specifica per titoli di studio, curriculum professionale e colloqui. Alla selezione erano stati ammessi 2 candidati: Il geometra Emanuele Zanon e l’architetto Michele Tomaselli. Va ricordato che alla procedura selettiva veniva attribuito un punteggio massimo di 40 punti così ripartiti: max 10 punti per titoli di studio e curriculum professionale; max 30 punti per colloquio. Il colloquio si è tenuto il 6 settembre presso la sede della Comunità Collinare. La commissione era composta dal presidente Emiliano Mian (vedi leopost) e dai componenti esperti Daniele Bertossi e Diana Maria Alloi. Con determina di venerdì scorso, 8 settembre, la Comunità Collinare ha approvato approvato la graduatoria finale della selezione per mobilità di comparto in cui è risultato vincitore il geometra abilitato alla professione Emanuele Zanon residente a Cavasso Nuovo e proveniente dal comune di Fontanafredda. Incredibilmente nulla da fare per l’architetto Michele Tomaselli di Cervignano e tpo nel comune di Cassacco, malgrado il titolo di studio di laurea in architettura e la comprovata esperienza nel settore degli espropri. Cavasso Nuovo-Fontanafredda e Colloredo, la strana triangolazione del luogotenente di Saro nel «vascello di sogno vagante sull’azzurrino delle viti ramate».