VolanoFriulano Exxx…Polzive!!! Fedriga incassa il via libera da Berlusconi per il bis alla candidatura in regione. Il centrosinistra appeso alle decisioni di Conte. Spunta il nome di De Toni.

Come riporta il “Gazzettino” di oggi, Massimiliano Fedriga ha ribadito e arricchito dell’appoggio di Berlusconi, la conferma della sua ricandidatura alle regionali del prossimo anno. L’occasione gli è stata offerta da Radio Uno dove ieri mattina è stato ospite della popolarissima trasmissione “Un giorno da pecora”. Il presidente ha affermato: “Mi candido alle prossime elezioni regionali. Nel centrodestra mi hanno già dichiarato tutti l’appoggio, anche Silvio Berlusconi. Sarò il candidato unitario di tutte le forze politiche”. Il paradigma è lo stesso presentato a Marano ai primi di settembre, solo che da allora ad oggi, sì era infilata tra le maglie della coalizione la questione Lombardia (scelta del candidato al posto di Fontana) che oggi appare superata. La formula “candidatura unitaria” conduce inevitabilmente alla questione “Lista del presidente” che Fedriga assicura di esser ormai una presenza scontata. Il presidente non ha fretta: “C’è tempo fino a marzo” e gli innesti sembra siano di gran valore in termini di preferenze, si fanno i nomi di Sergon, Mazzolini, Felcaro, Ovan, Kulier, Francesco Volante, Diego Bernardis, Muarmair e il gruppo dei triestini. Ma per i nomi è ancora presto. Più complessa la condizione nel centrosinistra totalmente lacerato da vivaci polemiche fra gli alleati, non ultima quella all’interno dei “Cittadini”. In quanto ai 5 stelle, l’incontro di ieri è stato chiarificatore: Sul campo largo proposto dal Pd decide Conte, decide Roma. E i Dem hanno già capito l’antifona: Conte vuole prosciugare il partito di Letta-Riva. Per superare l’impasse dell’intesa, servirebbe una figura super partes e slegata dai partiti, Alberto De Toni? Lo scontro con Venanzi a Udine, potrebbe convincere i democratici a proiettare l’ex rettore nell’agone regionale.