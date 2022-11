LodoFontanini Exxx…Polzive!!! Cerno illumina l’ospitata del sindaco su Udinese Tv: Molte le probabilità di ricandidarmi.

Tutto nella normalità, anche le accuse alla sua giunta “Assessori poco motivati” che Fontanini ha lanciato ieri sera durante la trasmissione andata in onda su “Udinese Tv” e condotta da Alberto Terasso e Tommaso Cerno.

Tuttavia il lampo a una trasmissione ingessata da noiose discussioni su boschi e foreste urbane; sull’assurda polemica del nome allo stadio o sul preistorico argomento di via mercatovecchio, lo poteva accendere solo Tommaso Cerno, direttore de “L’Identità”. Il co-conduttore della puntata andata in onda ieri sera con l’ospite Fontanini, ha rovesciato in studio anni e anni di esperienza di cronaca politica regionale che hanno affascinato Fontanini inebriandolo di infusi istituzionali come la nostalgia della provincia, il friulano, la questione Udine rispetto a Pordenone e Trieste; e la spinta a riconquistare la centralità politica smarrita a causa della riforma enti locali di Serracchiani. Tommaso Cerno ha capito di avere in pugno l’ospite e infatti proprio in chiusura di trasmissione è arrivata la domanda regina: cosa interessa oggi ai cittadini e agli addetti ai lavori? Domanda Cerno: “Di quanto sono salite le probabilità che Fontanini si ricandidi dopo i segnali d’incoraggiamento ricevuti in questi giorni?”. Il sindaco, inaspettatamente rubizzo in volto (forse per il calore delle lampade dello studio televisivo), risponde: “Di molto, sì devo dire che ho parlato con alcuni esponenti di maggioranza e ho ricevuto le prime rassicurazioni”.

Il gioco delle probabilità…50/60/70 … 99% e una stucchevole raccomandazione suggerita da Terasso: “Non dia la notizia via social!!”, chiudono la puntata.