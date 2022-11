PaviottiStracotti Exxx…Polzive!!! Fulmini e saette fra i Cittadini: Dopo Malattia finisce sulla graticola l’ex sindaco di Cervignano. Mai col Terzo Polo. Centrosinistra in frantumi.

La temperatura che si registra in questi giorni nel campo del centrosinistra è paurosamente alta. Coronarie a posto per affrontare quanto successo solo in questi primi giorni della settimana. Mentre stamattina il segretario del PD Renzo Liva incontrava una delegazione dei 5 Stelle, i Cittadini dell’ex presidente Malattia facevano diramare ai propri iscritti un ruvidissimo documento contro l’ex sindaco di Cervignano Pietro Paviotti; uno degli uomini più vicini all’ex presidente Malattia, defenestrato lunedì sera. Ad aumentare la calura politica va aggiunta la situazione di “Articolo Uno” la cui formazione, nell’incontro di lunedì sera a San Giorgio di Nogaro con l’ex ministro Speranza, ha reso noto che un accordo con coloro che vogliono sposarsi con Rosato-Telesca-Renzi-Calenda, non sarà percorribile. Il documento dei “Cittadini”, coloro che hanno provocato la decadenza del direttivo è denso di spunti politici e traccia una linea politica ben chiara: Mantenere il rapporto con PD, ma grandi riserve col Terzo Polo. Le conseguenze, soprattutto alle prossime regionali e comunali saranno fatali. Ecco il brano contro Paviotti:

«Dopo la cocente delusione elettorale nelle elezioni regionali del 2018 quando da capogruppo e consigliere uscente è stato sonoramente bocciato dall’elettorato e superato nelle preferenze dall’allora outsider Simona Liguori, Pietro Paviotti è sparito dalla circolazione del mondo dei Cittadini. Fatto salvo per il disastro politico di Cervignano del giugno scorso a cui Paviotti ha contribuito dividendo il centrosinistra (prime prove di terzo polo?) e consegnando il Comune al centrodestra dopo oltre vent’anni. Nei Cittadini regionali, per quattro lunghi anni ne abbiamo perso invece le tracce nonostante facesse ancora parte del Direttivo (…). Nel corso dell’ultima Assemblea, quando il movimento ha votato all’unanimità la permanenza dei Cittadini nella coalizione di centrosinistra, Paviotti era ancora una volta assente così come in alcuni dei Direttivi che ne sono seguiti. Lo abbiamo ritrovato in un Direttivo di settembre scorso dove ha tentato di illuminarci sulla bontà politica del Terzo polo e poi lo abbiamo letto in quello scambio di mail che ieri è stato slealmente reso pubblico oltretutto in modo incompleto. Quale pezzo mancava? Quello in cui Paviotti annunciava in pompa magna le sue dimissioni dal Direttivo salvo poi clamorosamente smentirsii e presentarsi, assieme ad altri consiglieri (…) per votare una risoluzione proposta dall’ex presidente Malattia che aveva come premessa il dileggio e la non ricandidatura dei due consiglieri regionali (per lasciare chance di essere eletti agli amici fidati tra cui il buon Paviotti) e come fine il posizionamento politico dei Cittadini nel terzo polo. Il resto è storia recente compreso il maldestro tentativo in atto da parte di Paviotti e di altri di gettare fango sul movimento dei Cittadini. Dispiace deluderli ma in questa casa, d’ora in poi, la democrazia e la libertà di espressione nelle riunioni del Direttivo e nell’Assemblea del movimento si sostituiranno al pensiero unico dell’uomo solo al comando per il quale alcuni si sono dimostrati opportunisticamente pronti ad alzare la mano e a svendere politicamente venti anni di storia del civismo regionale. Se non avrà paura di cimentarsi senza aiuti e corsie preferenziali diamo appuntamento a Paviotti alle prossime elezioni regionali del 2023. Ci troverà convintamente a difendere e promuovere i valori e i programmi della coalizione di centrosinistra». I “Cittadini”, alle elezioni regionali Fvg, hanno sempre ottenuti risultati attorno al 5% (nel 2013 vennero eletti 3 consiglieri). A Udine la lista si presentò nel 2008 a supporto di Honsell e ottenne il 4,5%. I più votati furono Barillari e Alberto Bertossi.