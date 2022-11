CuccagnaFriulana Exxx…Polzive!!! Il partito della spesa pubblica festeggia a Udine. Ai dipendenti del Comune i premi produzione del 2018 e 2019: Torta da un milione 657 mila Euri. Partite iva alla canna del gas.

In alcuni uffici del comune di Udine si entra solo su appuntamento. Bisogna telefonare e attendere data e ora. Con la scusa del covid il palazzo è diventato inaccessibile. Con lo smart working ancora peggio. Tuttavia, le retribuzioni non sono state modificate e nemmeno i golosi premi produzione.

I conti erano rimasti indietro per via dell’indisponibilità degli importi complessivi per gli anni 2018 e 2019. Stiamo parlando delle risorse destinate alle performance del personale non dirigente del comune di Udine. Circa 700 dipendenti. L’importo quantificato per il 2018 era pari a € 918.147,00 e indisponibili per l’importo di € 583.930,43, Relativamente al

2019 il conto era di € 1.190.958,79 indisponibili per l’importo di € 720.121,38. In questi giorni c’è stato il riallineamento e il recupero degli anni in cui le somme erano indisponibili. Pertanto il direttore generale Francesca Finco ha determinato

di impegnare la spesa complessiva di € 1.657.000,00 comprensiva di oneri e irap: di cui € 945.000,00 relativa all’anno 2019 e € 712.000,00 relativa all’anno 2018. Tutto legittimo, ben s’intende, e per i dipendenti del pubblico impiego, sia in tempi di pandemia che di crisi economica, la musica non cambia. Partite iva alla canna del gas. Ma se le aziende chiudessero, chi produrrebbe il gettito fiscale? Cuccagna friulana.