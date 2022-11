PolpettoniTelevisioni Exxx…Polzive!!! Crollano gli ascolti delle Tv friulane nel mese di ottobre: Precipitano Telefriuli e Telequattro; incalzano le venete Antenna Tre e Telenordest. Udinese Tv annaspa.

Secondo le ultime rilevazioni Auditel, relative al mese di ottobre, le televisioni private del Friuli Venezia Giulia non incontrano il favore degli utenti. Gli ascolti scendono (contatti netti), ma in compenso, i contributi destinati alle stazioni radiotelevisive del Friuli-Venezia Giulia per la competenza del 2022 salgono. Passano da 246mila a 312mila euro. Lo ha stabilito la 6a Commissione permanente del Consiglio Regionale presieduta da Giuseppe Sibau (Progetto Fvg/Ar). Si tratta di un’anomalia tutta friulana che va a premiare i cosidetti “polpettoni” televisivi piuttosto che la qualità. E i resoconti Auditel di ottobre lo rendono noto. Nel mese scorso Telefriuli ha accusato una perdita di circa 9.000 contati sul giorno medio mensile, scendendo dai 72.385 di settembre ai 63.512 di ottobre. Peggio ancora la situazione per Telequattro di Trieste che registra il record negativo stagionale precipitando a 43.878 di ottobre rispetto ai 47.703 di settembre. A gennaio la Tv del gruppo “Medianordest” aveva totalizzato 61.771 contatti giorno medio. L’altra televisione friulana le cui aspirazioni dopo il passaggio dal canale 110 al 12 erano ottimistiche, è Udinese Tv che si vede superata anche nel proprio segmento, quello del calcio, da ben due emittenti venete: Telepadova e Telenordest. La Tv della famiglia Pozzo è la fotocopia di Telefriuli, i cui rispettivi palinsesti sono interscambiabili tanto si equivalgono. Nel mese di ottobre Udinese Tv timbra 32.939 (come il secondo mese – aprile – dello sbarco sul canale 12) contatti nel giorno medio mensile, rispetto ai 35.554 di settembre. Un risultato migliore della Tv di piazza XX settembre lo ottiene Telenordest a 32.993 contatti, superata da 7 Gold Telepadova che raggiunge i 33.335 contatti giorno medio mensile. Quindi la classifica del mese di ottobre per gli ascolti delle prime 5 Tv private friulane si presenta con questa graduatoria: Telefriuli; Telequattro; 7 Gold Telepadova; Telenordest e Udinese Tv.

In Veneto i dati d’ascolto non cambiano molto rispetto al mese scorso. Nel mese di ottobre gli esiti sono i seguenti: Al primo posto si piazza Antenna Tre Veneto con 364.473 contatti giorno medio giornaliero; Telenuovo Rete Nord 334.654; Rete Veneta a 228.370 e Canale Italia a 206.863.