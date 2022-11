LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Salvini, Fedriga e Cisnit in parata per la consegna della Seascape. Razzini velenoso sul sindaco: “Come va con la legge sui ricongiungimenti?”.

Lega in gran parata ieri alla Fincantieri di Monfalcone per la consegna della Seascape a MSC. La Seascape è la più grande nave da crociera mai costruita in Italia; può ospitare oltre 5 mila passeggeri. Grande e lunghissima cerimonia in cui non sono mancati i ricordi all’ex amministratore delegato Bono e le proposte per il futuro della cantieristica in Italia. Le immagini di Salvini, Fedriga e Cisint assieme, hanno attirato l’attenzione di Federico Razzini, già storico leghista monfalconese, che non ha mancato di pungere la super sindaca delle città dei cantieri sulla questione dei Bangla. Gli ex leghisti, come Asquini, non perdonano alla faraona dei cantieri di aver trasformato la città in una colonia del Bangladesh per via delle migliaia di operai che lavorano in Fincantieri e perciò Razzini le chiede: “Hai ricordato (a Salvini) di far la legge tanto propagandata sui ricongiungimenti? Ora che c’è sintonia Comune Regione e Governo non ci sono più scuse alibi o scaricabarile che tengano…”. Razzini aggiunge: “Serve incidere anche sulla legge che ora consente (grazie a sentenze di tribunali compiacenti) a tanti furbetti stranieri di aggirare la norma che prevede la necessità di produrre documenti veri e non autocertificazioni per accedere a benefit vari, tipo case popolari, sconti affitto, ecc. ecc.”. In realtà, facendo un passo indietro a quando Salvini si recò in visita al sacrario di Redipuglia (6 settembre scorso), Cisint prese sottobraccio il futuro ministro e, ai piedi del monumento, gli presentò le proposte di modifica sui ricongiungimenti familiari degli stranieri. Una norma i cui parametri, in relazione ai tempi di permanenza in Italia e al reddito minimo per consentire i ricongiungimenti, non sono compatibili con l’esigenza sottesa dalla direttiva comunitaria, che prevede che gli stranieri ricongiunti non gravino sul welfare statale del Paese di destinazione. Cisint aveva spiegato a Salvini: “Bastano soli due mesi di permanenza in Italia per poter inoltrare richiesta per ricongiungere anche sei persone che non hanno un’occupazione e che quindi gravano sul reddito dell’unico componente della famiglia che lavora. Abbiamo verificato che, nel Comune di Monfalcone, l’impatto sui servizi relativi al welfare è del 100%, con richieste per il trasporto scolastico, mense, sanità e alloggi. Per ricongiungere due persone bastano 11.967,28 € di reddito lordo annuo che, spalmati su tutti i componenti della famiglia, corrispondono a 3.989,09 € pro capite. Ciò che chiediamo è che la normativa italiana segua le disposizioni interne di altri Stati membri dell’Ue”. Federico Razzini si chiede a che punto è l’iter della legge che il ministro aveva promesso di promuovere una volta vinte le elezioni.