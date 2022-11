CalottaTriestina Exxx…Polzive!!! Due dirigenti idonei non graditi. I manovratori s’inventano due nuove selezioni a carattere fiduciario per sistemare gli amici. Tireranno oltre 100mila euri/anno.

Nel marzo scorso è stata pubblicata sul sito del comune la graduatoria finale per la copertura di 3 posti di “Dirigente Amministrativo” a tempo indeterminato. Sei i nomi che sono entrati in graduatoria e i primi tre assunti (Gianluca Venier; Lucia Tomasi e Fabio Cipriani). Il 4° classificato (Andrea Prodan) risulta in fase di assunzione a scorrimento, mentre Isabella Citossi ed Emanuela Milia sono in graduatoria ed idonee al compito di dirigenti. Tuttavia, e c’è il sospetto che qualcosa ai piani alti sia successo, la Direzione Generale del servizio risorse umane ha indetto due selezioni pubbliche per colloquio, titoli e curriculum per la copertura rispettivamente di: un dirigente per la direzione del servizio di trasformazione digitale e uno per la direzione del servizio sociale comunale. Appare strana la pubblicazione di un avviso di selezione per due dirigenti quando il comune può disporre di 2 figure che sono risultate idonee al concorso del marzo scorso. Sia Citossi che Milia, a quanto sembra, non hanno mai reso noto di voler rifiutare gli incarichi e lo scorrimento. E il sospetto di un magheggio alabardato si fa sempre più concreto se si pensa alle due nuove selezioni “furbette” in quanto rientrano nella caratteristica dell’Articolo 110, meglio conosciuto come “incarico fiduciario”. Decide la Direzione Generale. Per i 49 aspiranti alle due selezioni una presa per il culo notevole visto che la calotta commissariale ha già in tasca i nomi dei “predestinati”. Va aggiunto che è stato modificato il piano triennale della dotazione organica proprio a inizio agosto. Perché non accelerare le funzioni della macchina amministrativa e assumere i due in graduatoria invece che dilapidare il tempo e rallentare i servizi ai cittadini con due nuove nuova selezioni? Lo sbrodeghezzo prende forma se si legge in controluce la composizione della Direzione del Servizio Sociale del comune di Trieste. Chi ha in mano le redini del dipartimento è Mauro Silla, attualmente in quiescenza ma che continua a comandare come fosse ancora in servizio. Un delirio di potere pari a quello di Sant&Beati Terranova. A supporto di Silla c’è Ambra de Candido che guida il servizio comunale. Saranno loro a decidere il nome del privilegiato da assumere a 105 mila euri/anno. L’altro candidato da assumere con incarico fiduciario è un dirigente di servizio del dipartimento di innovazione e servizi al cittadino. Qui il faraone del palazzo è Lorenzo Bandelli. L’incarico, secondo il bando, richiede competenze informatiche elevate che, invece di ricercarle all’interno del comune, i maneggioni hanno rasoiato senza pietà le aspirazioni dei candidati e deciso come pare a loro. Una curiosità: il pensionato Mauro Silla ha sempre mantenuto, prima di andare in pensione, un ruolo fondamentale nelle commissioni del concorso dirigenti e pure Lorenzo Bandelli che, con qualche sagoma, faceva apparire la sua ombra.

Lo standing del Golfo è inimitabile: prima vengono gli interessi personali, poi i cittadini che possono attendere, come i due dirigenti idonei che, non si sa perché, sono parcheggiati in attesa dei magheggi alabardati. Trieste infetta, capoluogo malato.