SanzaSperanza Exxx…Polzive!!! Segretissimo vertice di Articolo Uno a San Giorgio di Nogaro (Ud). La base: Alleanze con Open e 5 Stelle. No a tentazioni centriste. Escluso il Terzo Polo.

Centrosinistra sempre più frantumato. Almeno in Friuli. Dopo il clamoroso caso dei “Cittadini” (decaduto il direttivo per scelte di alleanze non condivise), si spezza la costola di sinistra della coalizione che era unita fino alle ultime elezioni politiche.

L’ex ministro della salute Speranza ha riunito lunedì sera a Villa Dora di San Giorgio i vertici regionali di Articolo Uno. Numerosi i presenti fra i quali il sindaco Pietro Del Frate; il segretario regionale Mauro Cedarmas; gli storici sostenitori quali Pegorer, Mauro Travanut, Dorino Marcatti, Massimiliano Pozzo e molti altri. Roberto Speranza gode della massima stima degli iscritti: “Il ministro della Salute, per quasi tre anni, ha fronteggiato la più grande emergenza sanitaria della storia repubblicana. Lo ha fatto con disciplina e onore, perdendoci il sonno, la salute a sua volta, mettendoci la faccia, facendo scelte spesso impopolari ma necessarie”. Così viene descritto. Tuttavia la base che in Friuli è molto “rumorosa” smentisce in un certo qual modo il segretario di Articolo Uno. Anche se facciamo parte della “Costituente” del PD non intravediamo segnali di cambiamento – rumoreggia un iscritto – basta vedere nella nostra regione e a livello nazionale. Qui comanda ancora Serracchiani e a Roma è pure capogruppo. Quel PD senza identità non ci rappresenta e nemmeno il Terzo Polo, che potrebbe diventare la stampella del governo Meloni, non gode della nostra stima. Articolo Uno farà alleanze con chi si dimostra interessato ad aprire l’agenda della questione sociale e della lotta alle diseguaglianze. Ad oggi – prosegue un partecipante – il nostro dialogo è aperto con Open di Furio Honsell. Il consigliere regionale è un nostro potenziale nostro alleato assieme ai 5 Stelle che ci auguriamo di poter incontrare per trovare una sintesi. Serve chiarezza e, a pochi mesi dalle regionali, il perimetro del centrosinistra è in uno stato confusionale. In realtà nemmeno in Lazio e Lombardia, per dirne due, le previsioni sono serene.