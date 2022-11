CarniaMarcia Exxx…Polzive!!! Fontanini si fa bidonare dai Carnielli: l’albero di Natale offerto dal comune di Paularo si è spezzato. Gortan ne promette altri. Chi paga l’allestimento?

Chi paga i danni dell’abete marcio rifilato agli udinesi? La ditta Midolini Spa, incaricata di sistemare gli alberi natalizi nelle piazze di Udine, chiede 5.700 euri. Uno dei due piazzati ieri in piazza Duomo si è spezzato e si è scoperto che una parte del tronco era andata a male. Gli esperti hanno consigliato il sindaco Fontanini di restituirlo al mittente: comune di Paularo. Dal canto suo, il vice sindaco Igor Gortan, tranquillizza i friulani: «Non c’è problema, siamo pronti a donare a Udine quanti alberi serviranno. Quest’anno Paularo sarà protagonista in città. Rispetteremo l’impegno preso con il sindaco Pietro Fontanini mesi fa». Nessun dubbio che a Paularo gli abeti siano in eccesso, il problema è che per ogni intervento di sostituzione, deve intervenire Midolini Spa e il suo costo è di 5.700 euri. Siamo già a 11.400 euri; se dovesse rivelarsi marcio anche il prossimo alberello gli impegni di spesa che Fontanini ha destinato alla sua campagna elettorale natalizia salirebbero a cifre stellari. Da 170 mila presunti si passerà a 200 mila euri senza batter ciglio. Paga Pantalone? e perché non paga il carnico? Abete infetto, valle malata.