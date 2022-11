GianiMosanghini Exxx…Polzive!!! Le assemblee dei giornalisti di Messaggero Veneto e Il Piccolo hanno votato la fiducia ai nuovi direttori. Malumori a Trieste. Preoccupazione per le voci di cessione del gruppo.

Le assemblee, sia di “Messaggero Veneto” che de “Il Piccolo” hanno votato ieri la fiducia ai loro direttori; rispettivamente Paolo Mosanghini (29 voti favorevoli su 34 votanti) e Roberta Giani (25 voti a favore, 1 contrario e 1 scheda bianca). A Udine, a celebrare l’insediamento del nuovo direttore, era presente l’amministratore delegato della Gedi-Gnn Fabiano Begal. Mosanghini ha illustrato il nuovo piano editoriale che prevede un potenziamento del segmento digitale.

Il CDR de Il Piccolo di Trieste ha reso noto di aver riconosciuto l’impegno di Roberta Giani. «La redazione augura buon lavoro a Roberta, triestina e prima donna alla guida del giornale, attesa alla sfida di una difficilissima transizione in una fase di risorse drammaticamente calanti. Ieri la maggioranza dei giornalisti ha dato assenso al piano di riorganizzazione del direttore che, d’ora in avanti, sarà valutato passo dopo passo nella sua applicazione». Tuttavia il CDR accusa l’editore di aver più volte annunciato il rinnovo del piano editoriale, senza che siano derivati investimenti adeguati. «I redattori, i colleghi poligrafici e i collaboratori vengono considerati come un costo da tagliare e sono oggetto di un ridimensionamento che dura da vent’anni. Nonostante le difficoltà, il Piccolo ancora oggi è in grado di portare utili all’editore, grazie alla diffusione delle copie (cartacee e digitali) e alla raccolta pubblicitaria. I carichi di lavoro richiedono però al corpo redazionale sforzi quotidiani e generosi, che si traducono nel ricorso endemico al lavoro straordinario, retribuito con forfait inadeguati e non dignitosi, ben al di sotto della retribuzione oraria prevista dal contratto nazionale. Ne deriva uno svilimento del valore e del ruolo della professione giornalistica, come emerge anzitutto dal trattamento riservato ai collaboratori, precari e sottopagati».