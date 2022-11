StagioneInvernale Exxx…Polzive!!! Presentata a Udine la stagione sciistica ’22/’23. Skypass a prezzo congelato. Inizio l’8 dicembre. L’annnuncio di Bini: “Lunedì nevicherà”.

Secondo l’assessore Bini, la prossima, “Sarà la stagione dei record”. E’ questo lo standing che ha caratterizzato la conferenza stampa di presentazione della stagione invernale del Friuli Venezia Giulia che si è svolta oggi a Udine. Il delegato al turismo e attività produttive ha tenuto a precisare che: «Con l’8 dicembre si riparte a pieno regime; apertura di tutti i sei poli sciistici del Friuli Venezia Giulia e soprattutto la possibilità di innevamento artificiale sulla totalità delle piste grazie agli investimenti attuati negli impianti». Sergio Bini, uomo pratico di scuola Ambrosetti, è consapevole di quanto incidano in un bilancio familiare i costi dello sport invernale; perciò non si è perso d’animo ed ha estratto dai documenti della giunta del presidente Fedriga la grande novità che farà contenta mezza Italia: il mantenimento dei prezzi degli ski-pass giornalieri che resteranno invariati. Per tutti, il prezzo è fissato a 39,50 euro e 28 euro il prezzo previsto invece per la bassa stagione; resta invariata la scontistica per famiglie. Un obiettivo che è stato possibile raggiungere grazie al fatto che la stagione estiva da record ha portato maggiori ricavi oltre alla oculata politica di gestione dei costi attuata da PromoTurismoFVG. Va aggiunto il fattore principale che ha reso possibile il mantenimento dei prezzi, ovvero al fatto che sono stati siglati contratti energetici a copertura pluriennali con condizioni pre-aumenti. Spiegato il motivo per cui l’assessore ha annunciato che la prossima, «Sarà la stagione dei record». Si parte, come ha sottolineato il responsabile della direzione operativa Jacopo Mestroni, l’8 dicembre con chiusura prevista il 21 marzo 2023. A Sella Nevea invece gli impianti resteranno aperti fino a Pasquetta, il 10 aprile. Sei i poli sciisitici in Fvg: Forni di Sopra-Sauris, Piancavallo, Ravasceletto-Zoncolan, Sappada-Forni Avoltri, Sella Nevea e Tarvisio. Infine una curiosità che sfiora il fascino divinatorio: l’Osmer ha previsto nevicate abbondanti per lunedì e martedì prossimi.