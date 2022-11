DonneAllaFiamma Exxx…Polzive!!! Martedì prossimo approda in aula la Pdl sulla doppia preferenza di genere. Si sbrega il centrodestra. Dusy Marcolin invita i meloniani a votare a favore.

Un banco di prova inaspettato che non avrà conseguenze sulla tenuta dell’alleanza ma che potrebbe provocare irritazioni non trascurabili nel granitico assetto del centrodestra. Martedì prossimo approderà in consiglio regionale la proposta di legge, primo firmatario Francesco Russo del PD, sulla doppia preferenza di genere. Il consigliere Dem ci riprova dopo che la stessa proposta era stata bocciata dall’aula, per la terza volta, nel marzo del 2021. Questa volta però il vento è cambiato e una grande spinta all’approvazione della proposta giunge nientemeno che dalla presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, Dusy Marcolin in quota Fratelli d’Italia. Al netto delle nobili ragioni della Commissione di favorire la presenza femminile nelle istituzioni, in ballo c’è anche un sottile interesse per le prossime elezioni regionali. Dusy Marcolin vuole ritentare la candidatura la cui elezione, nel 2018, era sfumata per un soffio. In Fratelli d’Italia, partito che esprime la prima presidente del consiglio donna, sarebbe un controsenso non aderire alla proposta di Russo e, pare che anche il pordenonese Alessandro Basso sia molto interessato (Amirante e Marcolin potrebbero dargli una grossa mano…). Lega (forse la Spagnolo) invece contraria come Forza Italia e Progetto Fvg. La proposta del PD rischia di creare qualche malumore in maggioranza tanto che il primo firmatario Francesco Russo, sarebbe disposto a ritirare la propria firma e farla presentare dalla maggioranza. Annuncerà l’iniziativa lunedì’ mattina in conferenza stampa. Va ricordato che la nostra Regione su 49 membri dell’Assemblea eletti solo 7 sono donne. La modifica riguarda l’articolo 25 della legge regionale del 2007 dove i commi 4 e 5 dell’articolo 25 della legge sono sostituiti dai seguenti:

<<4. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza a favore di candidati alla

carica di consigliere regionale compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome del candidato ovvero dei due candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista per la quale si intende votare.>>.