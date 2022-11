LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Siluro di Barbara Zilli contro Stefano Mazzolini: Eletta l’ex presidente dei comitati difesa ospedale nuovo segretario della sezione gemonese della Lega.

E’ stato celebrato giovedì sera il congressino della Lega sezione del Gemonese che comprende i comuni di Buja, Artegna, Gemona, Trasaghis, Bordano, Venzone e Osoppo. E’ stata eletta segretaria Monica Ferragotto, già animatrice di storiche battaglie in difesa dell’ospedale San Michele all’epoca Serracchiani, poi sparita dal radar in virtù della sistemazione in giunta nel comune di Gemona. Moltissime le assenze registrate: Alberto Guerra e l’europarlamentare Elena Lizzi (indisposti); l’assessore Tiepolo di Osoppo e molti altri. Ma l’assenza più significativa è stata quella del delegato per l’Alto Friuli Stefano Mazzolini, un fedelissimo del presidente Fedriga. Malgrado queste assenze, l’assessora non ha rinviato le assise, ha imposto il nome della sua fidata e i malumori sono serpeggiati lungo tutto l’arco pedemontano. Monica Ferragotto è la luogotenente a Gemona dell’assessora alle finanze. Una prova di forza che la Lega della zona non ha gradito, visto che la neo segretaria non ha fatto una gran bella figura sull’ospedale. In tal senso spuntano vecchie ruggini che ingrugnano le tensioni fra Mazzolini e Zilli a ridosso delle regionali Fvg e delle comunali di Gemona. Tuttavia i maligni intravedono un’operazione di prospettiva verso il Congresso regionale della Lega cui l’asse Zilli-Dreosto-Moschioni-Leon-Zannier-Fontanini sta lavorando ai fianchi la componente del presidente Fedriga con l’obiettivo di impadronirsi del controllo della Lega in Friuli.

Il direttivo della nuova segreteria della sezione del gemonese è composto da: Alessandra Cividin; Fiorenzo Copetti; Eros Saidero (cugino dell’assessora); Enza Di Santolo.