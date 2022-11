RimbomboDiTondo Exxx…Polzive!!! Il leader di Autonomia Responsabile fa girare le turbine: Ingaggi di livello per le regionali e pronta la lista per le comunali di Udine.

Renzo Tondo (qui in foto con il presidente carinziano Doerfler), fondatore in Friuli di Autonomia Responsabile e uno degli animatori della lista “Noi con l’Italia” nel quadro nazionale (Lupi eletto nel collegio uninominale di Lecco) ha riunito ieri sera a Udine i suoi fedelissimi per intavolare i primi ragionamenti sul futuro degli impegni politici del movimento. Con l’assessora Manzan e il consigliere di circoscrizione Sandro Bassi è stato fatto il punto per contattare gli iscritti e iniziare le prime operazioni di natura organizzativa. Sia per le comunali di Udine che per le Regionali. In tal senso Tondo ha avuto un primo incontro stamattina con l’ex sindaco e attuale consigliere comunale di Tarvisio Carlantoni, l’ex sindaco potrebbe entrare a far parte di Autonomia Responsabile con obiettivo Trieste. Va detto che la circoscrizione dell’Alto Friuli ha sempre favorito la creatura di Tondo, fin dal suo debutto nel 2013. Evidentemente l’ex deputato vuole tenere il punto e magari riscattare i sostenitori del Nordest dopo il non brillante risultato alle politche (3 deputati).