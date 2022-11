ItaliaVivaFvg Exxx…Polzive!!! Riservatissima assemblea degli iscritti a Palmanova: Uniti sulla federazione con Azione, divisi su De Toni. Nessun accordo con 5 Stelle.

Folta la partecipazione degli iscritti di Italia Viva del Friuli VG all’assemblea convocata ieri pomeriggio nella Polveriera Garzoni di Palmanova. Fra gli altri, si sono visti i sindaci di Torreano di Cividale Pascolini, di Povoletto Castenetto, l’ex sindaco di Bicinicco Bossi, il consigliere comunale di Tarcento Ricccardo Prisciano, l’ex Dem di Trieste Antonella Grim. Sul tavolo della presidenza (Telesca, Rosato, Fania) sono scivolati i temi più dibattuti di queste settimane: immigrazione, infrastrutture, welfare, economia, sicurezza, sanità e portualità. Sul piano strettamente politico, il dibattito si è concentrato su tre dorsali principali. La federazione con Azione; le regionali Fvg e le comunali di Udine. Relativamente alla federazione l’occhio era rivolto a Napoli dove era in corso l’assemblea del partito di Calenda che ha votato a favore col 92,99% la mozione Azione-Italia Viva. E’ stata eletta presidente Mara Carfagna.

Tornando a Palmanova va registrata una profonda spaccatura sull’appoggio all’ex rettore De Toni candidato sindaco di Udine. Se Sandra Telesca si dimostra favorevole, di tutt’altro avviso è il consigliere comunale Rizza che sostiene Venanzi, mentre Andrea Zini si è dimostrato prudentemente indeciso. Più categorici Gianpaolo Izzo e Franca Miani che respingono la proposta di candidatura dell’ex rettore. Sostanzialmente complesso il ragionamento del coordinatore per la provincia di Udine Andrea Tognato che ha lanciato, provocatoriamente, le candidature di Sandra Telesca per Udine e Ettore Rosato per le regionali. In ogni caso il dibattito sui candidati, com’è stato ribadito, è ancora prematuro e, malgrado gli apprezzamenti per alcune riflessioni del sindaco di Povoletto Castenetto su De Toni, la strada è ancora lunga. Di certo non ci potrà essere nessun dialogo con i 5 Stelle. In questo senso il centrosinistra appare sempre più diviso visto che una parte di Articolo Uno, Open, Sinistra Italiana e del Pd accarezzerebbe un’intesa con il movimento del comico genovese, mentre un’altra, con Terzo Polo. Si deciderà il 4 dicembre a Milano nell’assemblea nazionale cui parteciperanno tutti i membri regionali.