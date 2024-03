VogliamoIColonnelli Exxx…Polzive!!! Mercoledì 20 marzo è il gran giorno dei “Tritones”. Convocato il consiglio regionale Fvg che dovrà approvare le modifiche alle norme elettorali per i comuni.

E’ terminata da poco la riunione dei capigruppo dei partiti presenti in Consiglio Regionale Fvg. Sono state fissate le date delle prossime sedute d’aula: 20-21 e 26 e 27 marzo. La seduta del 20 è quella su cui sono puntati i fanali della politica friulana. Verrà discusso in aula il ddl deliberato dalla giunta e approvato dalla commissione competente (presidente il leghista Bernardis) che prevede l’abbassamento al 40 per cento della percentuale di voti al primo turno utile a evitare il ballottaggio nei comuni al di sopra dei 15mila abitanti (“lodo Udine”), e permette il terzo mandato ai sindaci in tutti i Comuni della fascia demografica da 1001 a 15mila abitanti. Per l’opposizione queste correzioni sono inaccettabili, in quanto poco rispettose dei princìpi di democrazia e partecipazione. Si doveva portare in aula il delirio dell’allineamento delle scadenze elettorali fra comuni e regione, ma la maggioranza ha preferito rinviare il tutto a dopo le europee. Molto probabilmente verrà inserita la piccola modifica per evitare che noi comuni dove si presentasse un solo candidato sindaco, la soglia utile per vincere noin sia più il 50% bensì il 40. Vogliamo i colonnelli. Pasqua elettorale.