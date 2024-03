LexMonfalcone Exxx…Polzive!!! Non è una città dove i musulmani possono fare il cazzo che vogliono. La sindaca Cisint ottiene una storica pronuncia del Consiglio di Stato: non si potrà pregare nelle due strutture di via Duca d’Aosta e via Don Fanin.

Il Brocardo Cisint: «In queste settimane sono stata al centro di un’aggressione continua che ha alimentato un clima di odio e violenza attraverso i media e i social nei miei confronti, tanto che sono stata limitata nella mia libertà con l’assegnazione di una scorta, che ringrazio, mentre ho sempre coerentemente affermato il fatto che il rispetto delle regole del diritto e della legalità deve valere per tutti e non ci possono essere zone franche per comportamenti al di fuori delle norme. L’arroganza con la quale si vogliono, invece, imporre culture e leggi estranee al nostro Ordinamento è il segno di un processo di islamizzazione a cui dobbiamo avere il coraggio di opporci rompendo il tabù del politicamente corretto». Il Consiglio di Stato ha pronunciato, in data 11 marzo, il decreto che impedisce ai musulmani di pregare nelle due strutture di via Duca d’Aosta e via Don Fanin. Almeno fino al 19 marzo quando verrà discussa la sospensiva e il Comune rappresenterà le proprie ragioni. La Questura, dopo un confronto con le associazioni che si erano appellate al Consiglio di Stato, ha individuato nel parcheggio delle Terme Romane gli incontri serali e nell’area verde alla base della Rocca, per quelli del venerdì a mezzogiorno. Soddisfazione da parte della sindaca, sotto scorta, che sottolinea l’importanza del pronunciamento perché «avviene dopo le forzature messe in atto dagli esponenti islamici e da quelli della Sinistra locale che volevano imporre l’utilizzo di quegli spazi in violazione alle regole urbanistiche e di sicurezza e che avevano, falsamente, utilizzato le ordinanze comunali presentandole come atti volti a impedire il diritto alla preghiera. Inoltre, la decisione smentisce le gravi accuse che i leader dei due centri e il presidente onorario di uno di essi, Bou Konate, avevano diffuso sostenendo che non stavo attuando precedenti decreti. La libertà di culto – riflette Cisint – non viene minimamente pregiudicata. Piuttosto il giudice ha puntualizzato che “la libertà di preghiera non può in alcun modo giustificare una destinazione urbanistica di un immobile diversa da quella impressa nell’esercizio dell’attività conformativa in materia urbanistico-edilizia, perché è evidente che un immobile, carente dei requisiti strutturali o di zonizzazione, non potrebbe essere trasformato in una moschea o, allo stesso modo, in una chiesa per l’esercizio del culto religioso, solo in nome di una malintesa ‘libertà di culto’. Il pronunciamento del presidente Giulio Castriota Scanderbeg, ribadisce che “la libertà di esercizio della religione non potrebbe di per sé giustificare una destinazione urbanistica di un immobile diversa da quella impressa dai pubblici poteri – con provvedimento non impugnato – nell’esercizio dell’attività conformativa in materia urbanistico-edilizia, poiché è evidente che un immobile, in tesi carente dei requisiti strutturali o di zonizzazione, non potrebbe essere trasformato in una moschea o, allo stesso modo, in una chiesa per l’esercizio del culto religioso, solo in nome di una malintesa “libertà di culto”. Infine – conclude Cisint – il provvedimento prevede di individuare luoghi alternativi dove praticare in sicurezza, solo provvisoriamente, il culto religioso tra gli appartenenti alle associazioni appellanti». Quelli individuati dalla Questura. Monfalcone esempio nazionale dove le regole si rispettano a valgono per tutti. Non è una città dove perché sei islamico puoi fare quel cazzo che ti pare.