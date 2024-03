CernoAlterno Exxx…Polzive!!! L’ex ruffiano di Renzi ora baciapile di Angelucci si veste da Vanna Marchi: “La Lega tiene in Abruzzo”. E’ passata dal 27,5% di 5 anni fa al 7,5 di domenica!

Tommaso Cerno il trapezista. Dopo aver insultato per anni i berluscones e tutta la marmaglia centrodestrista che vinceva le elezioni e dopo aver intortato Renzi per farsi dare un seggio al Senato col PD, è risalito sulla giostra ed ha iniziato a roteare per strappare la coda. A Cerno non mancano le doti di incantatore, attività che esercita alla perfezione visto che dopo Renzi e i bresciani ha coglionato anche l’editore Angelucci. Obiettivo: la direzione de “Il Tempo”, storico giornale che fece da grancassa alle scorribande di Roberto Fiore e Adriano Tilgher. Una capriola olimpica esaltata oggi dall’incredibile risarcimento al favore ricevuto che si scorge nel sommario al titolo sulle elezioni regionali in Abruzzo: “La Lega tiene in Abruzzo”. Pezzo firmato dal giornalista Gaetano Mineo e che il direttore ha vistato. Ma chi è l’allocco che ci crede? Ora ci sono tanti modi per ingraziarsi il padrone, ma questo è spudoratamente baciapilesco. Come fai a scrivere “La Lega tiene in Abruzzo”, se è passata dal 27,5% del 2019 al 7,6% del 2024? 20 punti in meno!! Cerno alterno.