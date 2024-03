SprofondoCisl Exxx…Polzive!!! L’Asp Moro di Codroipo replica al sindacato delle porte girevoli: Dov’era la CislFp prima del 2022? La smentita dei sindaci dell’ambito del Medio Friuli alla sigla del paraculato Cannarsa: “Avanti così”.

Il 1° marzo scorso, Giovanni Di Matola, delegato della Cisl Funzione Pubblica, ha inviato al Commissario Straordinario dell’Asp Moro dottor Salvatore Guarneri, al direttore Di Lenardo, all’assessore Riccardi e al personale del servizio sociale dei comuni dell’Ambito Territoriale “Medio Friuli”, una segnalazione in cui il sindacato che rappresenta è venuto a conoscenza delle “difficoltà operative che coinvolgono il personale del Servizio Sociale dei comuni dell’Ambito Territoriale Medio Friuli”. La sigla, nota su queste pagine per il caso del segretario generale Cannarsa (assunto come dirigente in comando alla Direzione Centrale Sanità di Gianna Zamaro), chiede un “incontro urgente ai vertici per meglio rappresentare le nostre richieste”. La Cisl accusa la gestione commissariale di Guarneri di una mancata acquisizione di unità, di sostituzioni tardive di assenze prolungate e di modifiche “unidirezionali” all’assetto organizzativo della pianta organica aggiuntiva. La segnalazione è sottoscritta da 26 componenti la pianta. La replica della direzione dell’Asp Moro di Codroipo non si è fatta attendere:

«La CILS – FP al grido di “nessuno tocchi l’ambito” manda avanti il suo rappresentante Di Matola che indossa il camice del medico per curare quelli che, secondo lui, sono i “mal di pancia” dell’Ambito del Medio Friuli. I servizi sociali dell’area codroipese riguardano ben 11 comuni e, da circa 10 anni, sono affidati in gestione all’Asp Daniele Moro». Va ricordato che fino al 2022 il sindacato in questione non aveva mai messo becco nella gestione dell’ambito. Il servizio pareva un gioiellino. Quando però si arriva all’inevitabile commissariamento dell’Asp Moro, anno domini 2022, l’incaricato Guarneri, come da mandato regionale, avvia una verifica interna sullo stato di tutti i servizi dell’Asp. La verifica porta subito alla scoperta di clamorose “magnagne” che prima non erano mai state rilevate: conti in rosso, appalti fuori controllo, bilanci creativi e un marcato disordine amministrativo. Parrebbe che solo l’Ambito sia perfetto ed allineato. I vertici dell’Asp osservano: «il mal di pancia del rappresentante della CislFp Di Matola si esprime nel raccogliere e trasferire a sindaci ed assessore regionale una nota firmata dal personale dell’Ambito che lamenta l’ingerenza del commissario (e quindi dell’Ente Gestore/datore di lavoro) nel loro piccolo mondo perfetto. Al grido di “state fuori dall’ambito” il sindacato mette becco su argomenti che di sindacale non hanno proprio nulla: i tempi dei protocolli, gli incarichi ai professionisti, il funzionamento del timbratore, le determinazioni dirigenziali e anche la presenza (mal digerita dalla Responsabile del SSC) di dirigenti Asp agli incontri dell’Ambito. Un’ingerenza che nemmeno il Vaticano si sognerebbe di fare al nostro Parlamento. Pessima figura del sindacato delle porte girevoli che si fa portavoce di problematiche nelle quali non può entrare. Pare inoltre che nessuno all’Ambito abbia mai chiesto un incontro con il Commissario o con il Direttore Generale dell’Ente Gestore per lamentarsi delle procedure, passando subito alle lettere al sindacato al grido di “nessuno mi può giudicare...”. Ai rosiconi della CislFp disturba la soluzione del commissariamento determinato da una “culpa in vigilando” su 10 anni di allegra amministrazione. anche dello stesso sindacato. Forse a Di Matola interessava convincere l’assessore a interrompere le sue “ingerenze”. Niente da fare – conclude la replica del commissario Guarneri – nel recente incontro fra i sindaci e l’assessore Riccardi (vedi foto) hanno gridato in coro: “avanti così”».