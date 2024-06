VizioCapitale Exxx…Polzive!!! Domani sera a Monfalcone Giuseppe Pietrobelli (Fatto Quotidiano) presenterà il libro che fa tremare il Vaticano. La vicenda scandalosa di rapporti sessuali fra adolescenti. Interviene Felice Casson.

Domani sera, venerdì 21 giugno alle ore 18,30, nello “Spazio Rosso” di piazza Cavour a Monfalcone si terrà la presentazione del libro “Vizio Capitale” scritto dal giornalista de “Il Fatto Quotidiano”, Giuseppe Pietrobelli. Interverrà l’ex magistrato Felice Casson. Il libro narra una storia scandalosa e mai raccontata che coinvolge i “Chierichetti del Papa”. Una vicenda iniziata con i rapporti sessuali tra due giovanissimi allievi. Peccato nel cuore del Vaticano. Mentre papa Francesco lanciava gli anatemi contro la pedofilia, a partire dalla comunità del pre-seminario San Pio X, a pochi metri dalla residenza pontificia di Santa Marta, si è consumata una vicenda scandalosa di sopraffazione fisica e spirituale, di omertà, denunce inascoltate e processi tardivi. È durata oltre quindici anni, ha coinvolto sacerdoti, vescovi e cardinali, arrivando ai vertici della Segreteria di Stato e oltre. Ma non si è ancora conclusa. Un ragazzino che serviva la messa a San Pietro ha denunciato di aver subito violenza per anni da un compagno più grande, ora sacerdote, il pupillo del rettore, che di notte si infilava nel suo letto e lo costringeva a fare sesso. Quando ha chiesto aiuto, è stato minacciato di espulsione. Quando ha trovato il coraggio di parlare al vescovo di Como non è accaduto nulla. Anzi, un’indagine canonica è stata frettolosamente insabbiata. (…). La ricostruzione giudiziaria ha trasformato la vittima di violenza carnale in un amante, anche grazie a una lettura errata di un documento cruciale, un autentico svarione logico e probatorio del Tribunale presieduto da Giuseppe Pignatone. Il sesso ci fu, ma la peggiore delle violenze si è dissolta in una fornicazione tra adolescenti. In appello, nel gennaio 2024, il sacerdote è stato condannato a due anni e 6 mesi solo per corruzione di minorenne e per un arco di tempo molto limitato. I giudici hanno considerato l’esistenza di una aggravante, non dichiarando la prescrizione del reato, che comunque sembra scontata in Cassazione. Per la violenza sessuaIe è stata confermata l’assoluzione con il dubbio. Il libro ricostruisce, con documenti e testimonianze, non solo lo scandalo dei “chierichetti del Papa”, ma anche quello delle gerarchie vaticane che hanno taciuto, nascosto, dissimulato la verità. La sentenza di primo grado è un capolavoro di cesellatura che trasforma in vizio privato le sofferenze di un ragazzino che a 12 anni era andato in Vaticano per servire la messa al papa, ma vi ha smarrito l’innocenza, la fede e la dignità. Adesso può sperare solo nella giustizia del popolo italiano, se mai arriverà a giudizio un procedimento parallelo per concorso in violenza carnale avviato dalla Procura di Roma a carico sia del giovane sacerdote che del rettore del Preseminario, ama ancora fermo all’udienza preliminare presso il Tribunale di Como.