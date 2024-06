RomboMazzolini Exxx…Polzive!!! Il vice presidente del consiglio regionale Fvg inaugura la nuova stagione della politica friulana. No auto blu, no autisti. La sua è una missione che non deve pesare sulle spalle dei contribuenti. Acquistato un bolide da 500 cavalli per seguire le comunità dell’Alto Friuli.

Tutti l’hanno vista e ammirata. La Bmw M3 da 500 cavalli era parcheggiata ieri in bella mostra davanti al palazzo del Consiglio Regionale di Trieste tra un mezzo della Protezione Civile e un’auto di servizio. Il bolide ha rapito l’interesse dei rappresentanti del Comitato “No Diga sul Tagliamento” e incuriosito i ragazzini che attraversavano la piazza attratti dalle forme e dall’assetto sportivo della vettura tedesca. Tutti a chiedersi: chi è il proprietario? E’ il vice presidente del Consiglio Regionale Stefano Mazzolini, leghista purosangue capace di raccogliere 5.000 preferenze alle regionali dello scorso anno nella circoscrizione dell’Alto Friuli. L’attivissimo consigliere regionale ha sempre lasciato intendere che una vettura potente avrebbe assicurato una presenza più puntuale e consentito di svolgere al meglio l’attività politica su e giù per le Valli. Ma senza pesare sulle tasche dei contribuenti, come fatto in passato. In realtà Mazzolini ha sempre considerato importante seguire da vicino e tempestivamente tutti i residenti della montagna e contenendo la spesa pubblica. La Bmw serie M vista ieri, è un mostro da 500 cavalli sovralimentato da due turbocompressori, col cambio manuale che dimostra la passione per le auto di Mazzolini. Il territorio dell’Alto Friuli è molto vasto, si parte da Tarvisio e si arriva fino a Sappada. Si toccano le Alpi Giulie e le Dolomiti. I cittadini pretendono risposte immediate. Ora si tratta di salvare la valle del But e fare l’impossibile per riaprire la strada. L’impegno c’è.