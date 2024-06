EnteSplendente Exxx…Polzive!!! Come anticipato da leopost, Franco Iacop è il nuovo presidente dell’Ente Friuli nel Mondo. Grande festa a Tricesimo e a Reana per il patto della “Polenta bianca”. Nel direttivo il vice presidente della CCIAA di Pordenone Agrusti.

Come anticipato su queste pagine, la cui nota veniva liquidata come “segreto di Pulcinella”, l’Assemblea dei soci dell’Ente Friuli nel Mondo ha eletto il suo nuovo presidente: è Franco Iacop che succede a Loris Basso. Iacop ha un notevole curriculum alle spalle coronato recentemente col “patto della polenta bianca” sottoscritto col consigliere regionale di Reana Edy Morandini e “bollinato” dal sindaco di Tricesimo, Baiutti (vedi foto i festeggiamenti). Il neo presidente, soddisfatto, ha detto: «I fogolârs sono gli ambasciatori della nostra immagine del mondo e mettono a disposizione della nostra regione, del nostro territorio e delle nostre imprese un grande patrimonio di relazioni e di collegamenti». Alcune critiche per le modalità con cui si è giunti all’elezione di Iacop sono state sollevate dall’Arlef e dal comune di Sequals. Alla fine della fiera, Iacop guiderà un comitato direttivo composto da: Pierino Chiandussi, Luigi Papais, Federico Vicario, Michelangelo Agrusti, Elisabetta Feresin, Stefano Lovison, Gabrio Piemonte, Francesco Pittoni, Joe Toso, Lucia Pilutti, Guido Nassimbeni, Alessandro Colautti, Stefania Garlatti Costa, Raffaella Bombi, Massimo Duca e Alessandro Pozzo. Alessandro Tesolat guiderà il collegio dei probiviri assieme ad Alfredo Norio ed Enzo Bertossi.