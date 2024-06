FineVita Exxx…Polzive!!! Schiaffo del centrodestra Fvg al popolo friulano: Posta la pregiudiziale sulla legge per sequestrare la discussione in Consiglio Regionale. Il consigliere Bullian interprete del pensiero di Pre Antonio Bellina e Pasolini: L’invasione arriva da levante, la liberazione da ponente.

Oggi in aula incombevano le sagome di PP Pasolini e di Pre Beline. Titanici cantori della Storia del Friuli. Quel Friuli Patriarcale, laico, liberale, illuminista narrato nelle pagine della “Controstoria del Friuli” che non si piegava all’invasore oscurantista che “arrivava da levante” (cit Bellina). E la vicenda di Eluana Englaro. Oggi in Consiglio Regionale Fvg la maggioranza ha compiuto una scelta farisaica rispetto alla discussione sul tema del fine vita. Indifendibile rispetto ai casi che recentemente la cronaca locale ha riportato. E’ toccato ad Enrico Bullian (Patto per l’Autonomia) illuminare l’aula e interpretare il pensiero dei padri fondatori della Patria del Friuli: «Il centro destra regionale non è riuscito a superare il tabù sul riconoscere a ciascuno la possibilità di scegliere liberamente un Fine Vita dignitoso per i cittadini con patologie irreversibili e in condizioni di salute estreme. La maggioranza oggi ha posto la pregiudiziale per non discutere in aula la legge di iniziativa popolare sul Fine Vita. Questa è una mancanza di rispetto verso migliaia di cittadini sottoscrittori. Continua la “politica dello struzzo” della maggioranza di Fedriga: cittadini in condizioni estreme di sofferenza senza risposte. Legiferare sarebbe stato un nostro dovere. In realtà – prosegue Bullian – non avevamo molte speranze sulle intenzioni da parte di questa maggioranza regionale di intervenire sul Fine Vita, tuttavia, almeno la dignità della discussione in aula credevamo venisse preservata. Invece, ponendo la questione pregiudiziale, la maggioranza ha evitato il dibattito. Una mancanza di rispetto verso il Comitato promotore della Legge, l’Associazione Luca Coscioni, gli 8mila sottoscrittori, i Consigli comunali che hanno deliberato favorevolmente e tutte le persone che potenzialmente volevano essere libere di poter fruire delle possibilità previste dalla sentenza della Corte Costituzionale 242/2019. Il centro destra regionale non è riuscito a superare il tabù sul riconoscere a ciascuno la possibilità di scegliere liberamente un Fine Vita dignitoso per i cittadini con patologie irreversibili e in condizioni di salute estreme. Si è rinunciato a governare il processo – prosegue il consigliere regionale del Patto per l’Autonomia – lasciando che le nuove richieste arrivino alle aziende sanitarie, che non avranno indicazioni univoche su come e con quali tempistiche operare nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale. Poi, come il caso di Anna insegna, con lunghi iter anche giudiziari, ci si arriva comunque al Fine Vita, ma senza un percorso definito puntualmente in partenza (e solo per chi se lo può permettere). Ci rimane come ultima opzione a livello di Consiglio regionale del FVG – ricorda Bullian – il “Voto alle Camere” per stimolare il Parlamento a legiferare in maniera organica su tutta la materia del Fine Vita. La battaglia di civiltà per un Fine Vita dignitoso andrà dunque avanti e prima o poi diverrà legge perché in questa direzione vanno le richieste della società, largamente favorevole in maniera trasversale», ha concluso Enrico Bullian.