ViveLaFrance Exxx…Polzive!!! Esordio stellare all’Eyewear Show di Milano per il marchio Henry Jullien acquistato dai friulani Fulchir. Raggiunto un accordo con British Airways e Iberia.

E’ in pieno svolgimento a Milano (Rho) il Mido Eyewear Show, l’unica manifestazione al mondo cui partecipano 1.200 espositori da 50 paesi. E’ rappresentata l’intera filiera produttiva del settore degli occhiali. Ieri, domenica, seconda giornata dell’evento che ha regalato momenti di informazione, bellezza, cultura, gastronomia e la scoperta delle nuove collezioni. In mostra tutto il settore: dalle lenti ai macchinari, dalle montature agli astucci, dai materiali alle tecnologie. Al padiglione due lo stand di “Henry Julllien” illuminava tutta la fiera. Uno degli angoli più visitati grazie all’esperienza nel settore della comunicazione, tradizionale e digital, di Stefano, Eva e Federico Fulchir che, a settembre dello scorso anno, hanno acquistato l’azienda francese. Un’operazione incoraggiata e facilitata dagli stessi francesi, che, come riferiscono i protagonisti, hanno messo a disposizione un intero ufficio giudiziario di Parigi affinché il negoziato andasse a buon fine. I Fulchir hanno formalizzato l’acquisto e a Milano c’è stato l’esordio ufficiale. Un successo per l’Italia, in virtù del fatto che la “grandeur” francese ha sentito la necessità di rivolgersi agli italiani per salvare uno dei marchi più blasonati d’oltralpe che altrimenti sarebbe scomparso definitivamente dal mondo della moda e dell’impresa. Il team italiano ha subito messo a terra iniziative di livello internazionale per la promozione del marchio: Accordo con le compagnie British Airways e Iberia; presenza nei duty free degli aeroporti di Parigi del marchio Henry Julienne; attività di penetrazione del marchio nei paesi sudamericani e nel centro Africa. Infine, vista la presenza a Rho di moltissimi operatori del Golfo, l’espansione nei paesi arabi. Marchio color oro su fondo azzurro. Se i francesi una volta s’incazzavano per Bartali (cit Paolo Conte), oggi non più. Del resto, oltre ai felicissimi rapporti fra Giorgia Meloni e Manuele Macron (chi non ricorda la foto notturna fra i due e Olaf Sholz), due anni fa è stato firmato a Roma il Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, che mira a fornire un quadro stabile e formalizzato per la cooperazione nelle relazioni tra Italia e Francia. Allons enfans…