TriesteNellePeste Exxx..Polzive!!! Dopo la legnata di Fontanafredda, gli americani della Triestina licenziano l’allenatore Tesser. I tifosi sospettano: A chi dava fastidio? Il ritorno di Bandelli: l’assessore Rossi deve dimettersi. Il caos Ovovia.

Peggio della bora. A Trieste sta montando un carnevale incredibile, soffocato da variopinti coriandoli e fusette accecanti che disorientano i nipotini dell’Impero. Il manicomio è iniziato la settimana scorsa con le testimonianze del consigliere regionale Russo sulle “carte nascoste” e la bocciatura del progetto dell’ovovia da parte dei consulenti del governo; è poi proseguito con il ritorno sulla scena di Franco Bandelli. Dalle colonne de “Il Piccolo” l’ex assessore randella l’esponente della giunta Dipiazza, Giorgio Rossi a proposito delle polemiche sulla combinazione calcio e concerti al Rocco. “L’Unione deve giocare i play-off allo stadio Rocco – tuona – Anche i concerti vanno fatti a Trieste e non per gentile concessione del signor Rossi. Questo pasticcio ha un solo responsabile: Giorgio Rossi, che dovrebbe avere il buon senso di dimettersi”. E a proposito di calcio un’altra tegola si è abbattuta sulla squadra. Attilio Tesser non è più l’allenatore della Triestina. A sorpresa la società ha comunicato ieri sera al tecnico di Montebelluna e al suo staff l’esonero. Non è stato comunicato ancora se è stato scelto chi guiderà la Triestina nel prosieguo del torneo. La squadra è uscita sconfitta dall’incontro col Pro Patria per 1 a 2. Partita giocata sul campo del Fontanafredda. Una decisione che i tifosi “leggono” con sospetto. “A chi dava fastidio?”. Osservazioni che hanno infiammato ulteriormente il clima già rovente che si respira all’interno della società. Probabilmente, sostengono alcuni, non siamo al corrente di tutta la verità. Bastano un paio di partite non al massimo e un terzo posto per cacciare un allenatore? Questo il comunicato:

«L’US Triestina Calcio 1918 comunica che Attilio Tesser lascerà il club con effetto immediato.

Il club desidera esprimere il suo sincero apprezzamento ad Attilio Tesser”, hanno dichiarato il Presidente Ben Rosenzweig e il General Manager Alex Menta. “Dopo aver acquisito un club in totale disordine, era chiaro che Attilio fosse la persona più adatta a fornire stabilità e organizzazione a una rosa che stava subendo un significativo turnover. In questo senso, Attilio ha avuto più successo di quanto potessimo immaginare. Riteniamo di essere in anticipo rispetto alla tabella di marcia, ed è arrivato il momento di passare alla fase successiva del nostro progetto. La professionalità e l’integrità di Attilio sono indiscusse, e lui occuperà sempre un posto speciale nella storia della Triestina. Auguriamo ad Attilio tutto il meglio per il suo futuro».