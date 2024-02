PornoCarnevale Exxx…Polzive!!! Anche le maschere trombano. A Cervignano va in corteo un goloso triangolo gayo fra volpe, scoiattolo e una papera. La volpe col trapano in bella vista ingroppa a ripetizione. Mamme e bambini fulminati.

Il titolo del carro che ha sconvolto la bassa friulana era il seguente: “Katra Katra che sarà… l’uccellino dal foco spunterà“. In realtà si vede una volpe (maschio), con gli occhi fuori dalle orbite, con la lingua ardente a penzoloni che ingroppa uno scoiattolo poco convinto e anzi infastidito per l’aggressione da tergo. Ai margini una paperetta che sembra ammirare il trapano che spunta sotto la coda della volpe. Il premio al Carnevale più porcello d’Italia va sicuramente a Cervignano del Friuli. Uno spettacolo. E uno scandalo. Probabilmente il comune, che ha impegnato una discreta somma per l’organizzazione, non si aspettava tanta curiosità per quel carro che si è esibito durante il corteo. Sono stati alcuni genitori a riferire che i pargoletti chiedevano informazioni riguardo alla volpe e all’uccellin che spuntava dal foco. E quello di Cervignano è stato il primo Carnevale del 2024 in Friuli Venezia Giulia. Hanno partecipato 13 tra carri e gruppi, proponendo originali coreografie che hanno fatto da sfondo alla festa dei bambini e delle famiglie, accompagnata da stelle filanti e coriandoli. Il primo premio è andato al carro Paleontology della Compagnia del Carro di Staranzano. A seguire, Willy Wonka di Medeazza, Mani in pasta del gruppo Matti pel Carneval della Bisiacaria; quarto il Re Leone del Gruppo Valdemarin e infine Disco Inferno del gruppo del Quaiat.