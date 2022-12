VivaVivaAutonomia Exxx…Polzive!!! Fedriga porta a casa la sua ultima finanziaria: manovra da oltre 5miliardi. Incubo dimissioni per i sindaci in corsa per le regionali.

E’ passata ieri sera in consiglio regionale la manovra-monstre del Friuli Venezia Giulia che ha superato la cifra record di 5miliari di 80 milioni di euri. Fedriga raggiante per il risultato ottenuto che lascia il segno sui 5 anni da lui governati: «Autonomia e investimenti: questi i due cardini sui quali ha ruotato l’azione politica e amministrativa della Regione nell’arco dell’intera legislatura. Un impegno che oggi ci consente di licenziare una legge di stabilità senza precedenti, le cui risorse contribuiscono a offrire risposte sempre più puntuali alle esigenze del tessuto economico e sociale del Friuli Venezia Giulia. Rinegoziare i patti finanziari con Roma – ha ricordato Fedriga – ha portato a dimezzare l’importo del contributo straordinario alla finanza pubblica, attestato nel 2018 a circa 800 milioni di euro, consentendo in tal modo di trattenere e reinvestire più risorse sul territorio». Un risultato giunto al termine di una giornata in cui il dibattito in aula è sempre stato molto acceso (si è parlato anche del campionato carnico e gli impegni di spesa). Oltre alla sanità e attività produttive il documento porta con sé una ragguardevole dote per i comuni come spiega Roberti: “Le Autonomie locali non hanno mai avuto tante risorse come in questa manovra di bilancio: quasi 800 milioni di euro a disposizione che testimoniano l’impegno dell’Amministrazione regionale per i Comuni e la sicurezza del territorio. Ci sono 99 milioni di euro sulle concertazioni con i Comuni e altri 12 milioni per investimenti di rilevanza in tutta la regione, mentre sono state anche stanziate le coperture per i rinnovi contrattuali dei dipendenti del comparto pubblico”. Sospiro di sollievo per le amministrazioni. Tuttavia fra un emendamento e un altro a tenere banco fra i corridoi del consiglio era la data delle elezioni. Tutti concordano che le opzioni potranno essere due: quella di aprile e di maggio. Fosse il 2 aprile i sindaci dovrebbero dimettersi 90 giorni prima, significa a fine gennaio, fra un mesetto circa. Come si vede in foto, fra il gruppo di Fratelli d’Italia di Paolo Ciani le riflessioni sono già iniziate. Al tavolo del brindisi natalizio si nota il sindaco di Reana Emiliano Canciani. Qualora volesse tentare la corsa a Trieste con Fratelli d’Italia, dovrebbe dimettersi fra poco più di un mese. E non è l’unico.