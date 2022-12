RadioCarcere Exxx…Polzive!!! Il garante del penitenziario di Udine contro il ministro Carlo Nordio per la sostituzione del capo del Dap. A gennaio il via ai lavori. Appello al governo per il carcere di Pordenone.

I lavori del 2° lotto del progetto di ristrutturazione del carcere di Udine dovrebbero iniziare a fine gennaio 2023 e prevedono la realizzazione di una sala polivalente/teatro, un’area verde per i colloqui all’aperto, pensiline fotovoltaiche e una microrete di generatori da fonti rinnovabili.

Durante il convegno “Il cantiere di via Spalato oltre i muri” che si è svolto oggi in sala Ajace, Franco Corleone, garante per i diritti dei detenuti di Udine non ha potuto sottrarsi dal commentare l’improvvisa sostituzione, da parte del ministro Nordio, del capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Carlo Renoldi (nominato dall’ex ministro Cartabia 10 mesi fa), con il pubblico ministero Giovanni Russo. Molto sostenuto da Giorgia Meloni. Russo è Procuratore aggiunto della Procura nazionale antimafia ed è fratello di Paolo, ex deputato di Forza Italia poi passato al Terzo Polo. Corleone ha affermato: “Questo è un cambio di rotta preoccupante, è bene che il Friuli tenga ben stretta la sua specialità”. Facendo capire che per i detenuti si profilano tempi poco sereni. Il tema del convegno era incentrato sullo stato del carcere di Udine ma senza dimenticare gli istituti di Trieste, Gorizia e Pordenone. Su quest’ultimo, visto che il progetto della nuova struttura di San Vito al Tagliamento pare sia stato abbandonato, Franco Corleone ha lanciato un appello dai banchi di sala Ajace: Occorre costruire un nuovo carcere da 100 posti a Pordenone e chiudere quello fatiscente del Castello. “E’ demenziale continuare a buttar via soldi nelle ristrutturazione di quello di Pordenone”. La proposta rientra in una visione complessiva dello stato dei penitenziari in Friuli e di Belluno per evitare la piaga del sovraffollamento che a Udine è costantemente al di sopra della media: 130 detenuti per 80 posti di cui 62 in attesa di giudizio. E’ questo un altro capitolo vergognoso della giustizia italiana. “Va avviato un confronto con la magistratura – suggerisce Corleone – per trovare soluzioni alternative al carcere: braccialetto elettronico o arresti domiciliari”. Al bilancio dei primi 18 mesi di attività del Garante hanno partecipato: Massimo Marchesiello, Prefetto di Udine, Tiziana Paolini, direttore del carcere di Udine a scavalco con Belluno cui Corleone spera che venga assegnata solo in Friuli, Marco Bertoli del Dipartimento Salute mentale ASUFC di Udine, Enrico Moratti, Dipartimento dipendenze, Massimo Brianese e i tecnici che hanno progettato la ristrutturazione: Di Croce, Antinoro Roveredo.