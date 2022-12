ForzaItaliaFvg Exxx…Polzive!!! Rivoluzione azzurra nell’isontino: Spunta il nome di Silvana Romano coordinatrice provinciale. L’ex salmone Gionata Pacor a Monfalcone. Stasera brindisi natalizio a Fagagna.

Fine settimana col fiato in gola per i fulminati di Forza Italia. Il più incredibile partito liberale-club-azienda-comitato che la storia Repubblicana abbia mai conosciuto. Stasera, mentre i consiglieri regionali sono impegnati a Trieste con la votazione della gigantesca legge di stabilità, si terrà il tradizionale brindisi natalizio al resort di Fagagna. Un incontro molto importante in cui sarà salutare il calore del bue e dell’asinello per stemperare le tensioni che in questi giorni si sono manifestate dopo le schermaglie fra l’assessora di Gorizia Silvana Romano (“Nicoli da anni è assente, ora cerca di salire su altri tram”) e il capogruppo regionale. La coordinatrice Sandra Savino vuole approfittare del presepe per superare le incrostazioni e trasportare il partito verso il gravoso impegno delle regionali. Pertanto ci vuole impegno. E così dopo la bicchierata di stasera a Fagagna, la truppa azzurra si trasferirà domani a Gorizia alla pizzeria “Mediterraneo” in cui è prevista la nomina del nuovo coordinatore provinciale dopo che Nicoli ha annunciato l’abbandono dal partito. In testa ai nominativi per la sostituzione c’è l’assessora Silvana Romano, una fedelissima del partito e nelle grazie del sindaco Ziberna. Novità anche a Monfalcone città cui Savino ci tiene particolarmente e sta pensando a Gionata Pacor, già militante dei “Riformatori Liberali” di Benedetto della Vedova, come coordinatore cittadino. In quanto all’appuntamento con le regionali, i big fanno sapere che “stavolta non ci sarà Berlusconi a tirarci la volata come fece 5 anni fa (restò 4 giorni in Friuli)”. I sondaggi in Friuli non sono trascurabili. Facendo riferimento alle ultime comunali, il partito liberale di Massa potrebbe sfiorare l’8%. Il che significa 4/5 consiglieri.