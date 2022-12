Bufera all’Espresso: Licenziato il direttore Lirio Abbate

Poche ore fa l’editore de L’Espresso, Danilo Iervolino, ha licenziato il direttore Lirio Abbate. Al suo posto arriva Alessandro Mauro Rossi, direttore di Forbes Italia e direttore editoriale del gruppo Bfc Media.

La redazione dell’Espresso ha proclamato lo stato di agitazione e si è riunita in assemblea dando mandato al Cdr di “prendere ogni tipo di iniziativa a tutela del prestigio e dell’indipendenza della testata”. Il numero in uscita sembra garantito, non altrettanto quello successivo. Nel giugno scorso, quando Iervolino ha acquisito da Gedi la storica testata, Lirio Abbate – subentrato con le dimissioni di Marco Damilano – era stato confermato alla guida per “continuità con la precedente gestione”.