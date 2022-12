DeliziaPatrizia Exxx…Polzive!!! Il ministro Carlo Nordio vorrebbe strappare a Fontanini la sua segretaria particolare. Patrizia Pauletig avvistata in via Arenula.

Da alcuni giorni il palazzo, palazzo D’Aronco di Udine, è sottosopra. La notizia sta serpeggiando a una velocità supersonica da un corridoio a un altro supportata dal fatto che ieri, colei che ha in mano l’agenda segreta del sindaco Fontanini è stata avvistata nella Capitale. Quali interessi hanno spinto la segretaria-colonnello di Fontanini a spingersi a Roma? Per capire bene le ragioni di questa discesa occorre riportare la memoria ai tempi della provincia quando Pauletig stabiliva la scaletta degli ospiti da presentare al presidente Fontanini; organizzava convegni, catering (memorabile quello con un console e un ambasciatore), disponeva, a seconda dell’importanza dell’ospite, il livello di attenzione che gli andava dedicato, organizzava l’agenda del presidente, ma soprattutto manifestava una sfrenata passione per la divisa. Di qualsiasi arma. Anche quella della Polizia Locale. Irresistibile. La sua battuta è fulminante: “Noi delle valli siamo più sgamati, siamo aquile, vediamo lontano”. Non per nulla Fontanini, dopo dieci anni in provincia l’ha portarla con sé anche in comune. Il piglio disinvolto e le capacità diplomatiche (vedi ultima edizione di Friuli Doc, la disposizione degli invitati) esibite nelle grandi occasioni, devono aver colpito il neo ministro alla giustizia Carlo Nordio, molto spesso gradito ospite di incontri-dibattiti in Friuli. Anche lui, da buon Veneto, è uomo pratico e per una vita rimasto impigliato nelle scartoffie della Procura di Venezia. Chi potrebbe rendergli meno problematica la nuova esperienza di ministro? Lei e solo lei. A quanto si apprende, la decisione potrebbe arrivare a breve. Proprio nel momento in cui il sindaco Fontanini si trova risucchiato dagli impegni della difficilissima campagna elettorale. In realtà il sindaco potrebbe optare per altre segretarie con cui aveva già lavorato quand’era in provincia, ricordiamo Asia Battaglia, Francesca Musto, Cristina Nolgi. In ogni caso, qualora la Pauletig decidesse di trasferirsi a Roma, per il Friuli sarebbe un ulteriore riconoscimento e un punto d’appoggio importante per le problematiche della giustizia nei Tribunali Friulani. Azzardiamo: Nordio potrebbe riportare il Tribunale a Tolmezzo.