Santi&Beati Exxx…Polzive!!! Oggi si discute il rinnovo del contratto del personale non dirigente del Friuli VG. Presidente della delegazione trattante Terranova. Il funzionario più pagato d’Italia: tirava 235 mila euri/anno.

Rispunta il nome di Santi Terranova; già segretario e direttore generale del comune di Trieste più pagato d’Italia (235mila euri/anno). Terranova ora é in pensione ma sarà impegnato questo pomeriggio come presidente della delegazione trattante pubblica di Comparto per la contrattazione del personale non dirigente del Friuli Venezia Giulia. Sarà affiancato dalla dott.ssa Manuela Prosperini e dal dott. Primo Perosa. Il compenso stabilito dalla giunta Serracchiani (ridotto del 50% dal precedente) per l’incarico dei presidenti di delegazione trattante è pari a un’indennità mensile € 1.054,01 lordi, mentre ai componenti viene riconosciuta una cifra pari a € 235,24 lordi e gettone presenza € 47,05 lordi. Oggi pomeriggio si discuterà del rinnovo del contratto del personale non dirigente di Regione, Comuni, ex Province, Enti Locali. Santi Terranova, da oltre un anno in dorata quiescenza, non riesce ad allontanarsi dalla mangiatoia pubblica. Era stato nominato da Fedriga nel 2019 doppio presidente della delegazione trattante del personale dirigente e non dirigente; durata 4 anni. Attualmente è presidente di commissione di un concorso per dirigenti del comune di Trieste. Le sedute degli orali sono già iniziate e proseguiranno fino a marzo del 2023. Quindi il pensionato d’oro Terranova si ritrova, malgrado la sua condizione di pensionato, a svolgere il ruolo di triplo presidente: di commissione d’esame e delle due delegazioni trattanti per conto della Regione. I maligni, o gli esperti di mesate, sussurrano che le pensione di Santi&Beati potrebbe sfiorare i 10mila euri/mese. Partite iva alla canna del gas.