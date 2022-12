RegionePanettone Exxx…Polzive!!! Mattiussi sostituisce l’eretico Nicoli alla riunione decisiva della finanziaria regionale. Misure per gli over 65. Le attività produttive ringraziano l’assessore: circa 160 milioni di euri fra incentivi e sostegno.

Nessuna “Purga” (in Forza Italia è molto difficile che ciò avvenga, è il vero partito liberale di Massa e Carrara (cit). Tuttavia fra gli addetti ai lavori era serpeggiato il sospetto che, vedendo ieri all’ora di pranzo Franco Mattiussi invece che Nicoli alla riunione dei capigruppo dei partiti di maggioranza, qualche sospetto era serpeggiato. Bordin aveva convocato il tavolo per presentare ai giornalisti gli emendamenti alla finanziaria-monstre targata Fedriga. Nicoli era semplicemente assente giustificato. Nessun “messaggio” contro l’eretico capogruppo in procinto di abbandonare il partito dopo 30 anni di militanza. “Uscirò – rende noto Nicoli – ma non finirò mai nel centrosinistra”. Relativamente alla manovra, va sottolineato l’intervento a favore degli over 65 per uno sconto del 50 per cento sull’acquisto di abbonamenti del Trasporto pubblico locale e una posta di 3 milioni di euri a favore delle aziende del Tpl del Friuli Venezia Giulia come forma di sostegno a fronte delle maggiori spese causate dall’aumento dei costi. Previsti 3 milioni di euri per il tormentato Palasport di Udine, ristrutturato solo pochi anni fa.

In quanto alle attività produttive, il titolare del comparto Sergio Bini, trae spunto dalla scuola keynesiana per inquadrare le misure di sostegno e incentivi contenute nel documento: «Ammonta a circa 159 milioni di euro la manovra di Stabilità del 2023 per le Attività produttive e il Turismo nel contesto di un’azione che nel quinquennio è valsa quasi un miliardo di euro che ha contribuito a fare del Friuli Venezia Giulia la locomotiva di testa di quel treno chiamato Nord Est». Ma c’è di più, rileva l’assessore delegato alle attività produttive e cioè l’incombenza del caro energia: «spiccano i 55 milioni di incentivo per l’installazione di impianti di autoproduzione di rinnovabile nelle piccole e medie imprese del manifatturiero, del commercio e del terziario». La fiducia delle partite iva verso questa maggioranza passa anche da questi provvedimenti. Oggi penultimo giorno e domani il classico rush finale pre natalizio.