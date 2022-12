SerenataElettorale Exxx…Polzive!!! Zanolla faraone di Udine, sarà il centravanti della lista del Presidente. I dettagli della titanica manovra finanziaria regionale. Investimenti su Sanità e Attività produttive.

Come riporta il Messaggero Veneto di oggi, Michele Zanolla (ProgettoFvg-Lista del Presidente) è il consigliere comunale che ha dichiarato il reddito più alto di tutti i suoi colleghi: 414 mila euri nel 2021, 100mila in più rispetto al 2020. Il capogruppo private banker doppia anche il componente della giunta, Giovanni Barillari, che ha dichiarato 202 mila euri di reddito nel 2021. Il più alto di tutti i suoi colleghi.

Michele Zanolla indiscutibile faraone di palazzo D’Aronco è visualizzato nel radar dell’assessore Bini e del presidente Fedriga. Lo stanno corteggiando per inserirlo nella Lista del presidente, punta di diamante della coalizione di centro destra per le elezioni regionali del prossimo anno. Nel merito, visto l’allarme causato fra i sindaci in caso di data delle elezioni fissata al 2 aprile, gli uffici regionali stanno valutando seriamente di consigliare alla giunta di preferire il voto al 7 maggio. In tal caso per coloro che dovranno dimettersi, sarà concessa qualche settimana in più per la chiusura del mandato e il disbrigo delle nuove elezioni nei comuni interessati alle dimissioni dei sindaci. Pertanto si guarda ormai all’appuntamento con la madre di tutte le elezioni e alle risorse che il tratto keynesiano dell’assessore Bini, ha imposto alla manovra finanziaria Fvg. Investimenti nei settori del turismo, industria, commercio e attività produttive.

Fedriga, come ieri in aula, assiste compiaciuto e attacca la “serenata del Faraone”. Bini intanto elenca: «Ho provveduto a stanziare 400mila euri di contributi straordinari in favore dei soggetti proprietari di capannoni industriali dismessi; 3,7 milioni fin dal 2023 per il Rilancimpresa. Alle piccole e medie imprese del terziario previsti 3 milioni e mezzo usufruibili attraverso il Centro di assistenza tecnica (Catt); 300mila euro al Consorzio di sviluppo economico del Ponterosso. Previsto un impegno di 3milioni di euri in tre anni per la nuova società Fvg Plus. Stessa cifra viene destinata, in tre anni ai voucher Turesta, per incentivare i pernottamenti in Fvg. Nel campo sanitario da rilevare i 2 milioni concessi ai gestori delle strutture per persone disabili, 1 milione per l’acquisto di veicoli a servizio delle persone fragili. Aumentate le dotazioni del Fondo sanitario regionale (46 milioni), del Sistema sanitario regionale (63 milioni) e del sociale (3 milioni). Inoltre vanno segnalati i contributi pari a 50milioni di euri che la Protezione Civile ha destinato per la messa in sicurezza di 44 comuni friulani. Serenata natalizia per il centrodestra la cui diligenza è presa letteralmente d’assalto in vista del 2023.