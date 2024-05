L’antieuropeo Salvini nomina Vittorio Tobianelli commissario straordinario dell’Autorità Portuale di Trieste. Stanziato 40 milioni di euri per il nodo ferroviario di Udine.

«Come noto – detta il comunicato – il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale Zeno D’Agostino ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali. Pertanto al fine di garantire la continuità amministrativa e gestionale il ministro Matteo Salvini, nelle more della nomina del nuovo presidente, ha nominato commissario straordinario Vittorio Torbianelli attuale segretario generale dell’ente. Ciò consentirà di portare avanti in continuità i numerosi progetti anche infrastrutturali attualmente in corso».

Vittorio Torbianelli è stato nominato Commissario straordinario dell’Autorità Portuale di Trieste. Lo ha comunicato il Ministero dei Trasporti che in una nota sottolinea che la nomina del segretario generale dell’ente è in continuità con la gestione di Zeno D’Agostino, che si è dimesso dalla presidenza, e permetterà di portare avanti in i numerosi progetti anche infrastrutturali attualmente in corso, imbastiti dallo stesso presidente dell’Authority. La vice ministra Vannia Gava ha reso noto che il Cipaf, dipartimento per la programmazione e coordinamento della politica economica, ha deliberato lo stanziamento di 40 milioni di euri per il nodo ferroviario di Udine.