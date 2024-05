ListeD’Attesa Exxx…Polzive!!! L’azienda Sanitaria Friulana annuncia miglioramenti delle prestazioni: Per un’ecografia all’addome oltre un anno e mezzo di attesa. A Pordenone costretti ad esternalizzare le prestazioni. Aggiunti ulteriori 8 milioni si euri ai privati dopo gli oltre 23 milioni già stanziati.

Malgrado le promesse e le passerelle in favore dei riflettori, a Udine per una ecografia all’addome completa bisogna attendere fino al 3 settembre 2025. Prendere o lasciare, testimonianza diretta datata 28 maggio. Attualissima. E cosa ci hanno raccontato ieri? In un’affollatissima conferenza stampa convocata a Udine, David Turello, direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria Friuli Centrale, ha reso noto che nel primo quadrimestre del 2024 sono migliorati i dati delle liste d’attesa dell’Azienda. L’assessore alla salute Riccardi – si legge nel testo – ha anche sottolineato alcuni punti chiave della nuova organizzazione dell’azienda, partendo dalla necessità di garantire le prestazioni alle vere emergenze e di ridurre la frammentazione territoriale. «Il percorso non sarà breve – ha ricordato Riccardi – ma i numeri fanno ben sperare». Per l’assessore la speranza vince, ma per un’ecografia devi attendere settembre del 2025. Tuttavia, l’Azienda Sanitaria Friuli Centrale evidenzia miglioramenti che li vede solo l’assessore. E per tal motivo si corre ai ripari e si mette a terra un piano d’azione che riguarda sia ricoveri che l’attività ambulatoriale e soprattutto il ricorso al privato accreditato. L’esempio dell’Azienda Sanitaria di Pordenone dovrebbe far riflettere ma non è così. Il Direttore Generale Tonutti, malgrado la valanga di fondi destinati alle strutture private convenzionate per sopperire al fabbisogno per il “Piano operativo per il recupero delle liste di attesa”, è stato costretto a ricorrere a un “Finanziamento aggiuntivo e ulteriore per recupero e riduzione liste di attesa”. Con decreto del 23 maggio scorso il direttore Tonutti aveva confermato gli accordi ordinari con le strutture private convenzionate per attività specialistica ambulatoriale e per i ricoveri. Per i residenti in Friuli VG il tetto di spesa è stato fissato in 13 milioni e 220mila euri. Per i residenti extra regione, 9milioni e 800mila euri. Le strutture convenzionate sono le seguenti:

a) Policlinico S. Giorgio S.p.A. – Casa di Cura Privata, sede in Pordenone. b) Centro Medico Esperia S.r.l., sede a Porcia (PN).

c) Diagnostica 53 S.r.l., sede ad Azzano X (PN).

d) Maniago Nuoto S.S.D. S.r.l., sede a Maniago (PN). e) Sanisystem S.r.l., sede a Pordenone. f) Obiettivo Salute S.r.l., sede a San Vito al Tagliamento. Purtroppo i fondi di cui sopra non sono sufficienti a risolvere il problema delle liste d’attesa ed è stato disposto un finanziamento aggiuntivo e ulteriore per recupero e riduzione liste di attesa. Agli oltre 23 milioni di cui sopra, alle strutture convenzionate sono stati assegnati 2 milioni e 800mila euri. Basteranno? A Udine per un’ecografia all’addome occorre attendere fino al 3 settembre 2025. Liste d’attesa, Sanità appesa.