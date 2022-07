WinForLife Exxx…Polzive!!! Ecco perché i 5 Stelle hanno staccato la spina al Governo: Il diritto alla pensione per i parlamentari al primo mandato è già maturato.

Comunque vadano le cose, Draghi bis, tris o Cottarellìs, per i parlamentari al primo mandato il diritto alla pensione (non è più vitalizio dal 2011) è già maturato. Ecco spiegata la tempistica, come scriveva ieri David Carretta, di certe scelte in aula. Pertanto, i parlamentari Dal Mas, De Carlo, Panizzut, Novelli, Moschioni, Patuanelli, Serracchiani, Tatjana Rojc, Cerno, Luca Sut, Pettarin, Vannia Gava e Fiorella Marin che sono al loro primo mandato, accedono alla ricca mangiatoia: per aver versato 50mila euri, dal sessantacinquesimo anno di età ti vengono riconosciuti 800 euri/mese fino alla morte. Anzi c’è la reversibilità. Un discreto win for life.

