CasermaItalia Exxx…Polzive!!! Lo sturziano Mattiussi randella il pretoriano Dal Mas sul caso Zanin-Ucraina: “In Forza Italia non esiste un dentro o un fuori”. Le dimissioni di Elio Vito.

Col rischio di elezioni alle porte, il libero pensiero va in soffitta, lo dimostra il dibattito arroventato sullo scacchiere mondiale.

Il caso Zanin sul conflitto Russia-Ucraina e le accuse attribuite agli americani dal presidente del consiglio, hanno fatto salire la temperatura in Forza Italia. Da posizioni clamorosamente militaresche e dogmatiche è intervenuto il senatore paraculato Franco Dal Mas che, da laico socialista e prudentemente illuminista (per non disturbare i capi), si è trasformato in un devoto pretoriano della causa Zeleskyana pur di accattivarsi i favori di chi dovrà firmare la sua candidatura alle prossime elezioni politiche. Il contenuto del dispaccio consegnato in rete riguardo alle posizioni di Zanin sull’Ucraina è ruvido nel metodo, antiliberale e con spinte di chiusura al dialogo impressionanti. Scrive il Senatore pordenonese: “Facciamo chiarezza (…). Forza Italia ha sempre avuto ed ha una posizione netta: atlantismo, adesione alla Nato e conseguentemente, oggi, sostegno all’Ucraina e al suo popolo minacciato da una Russia che coltiva tentazioni neozariste. Il confine di queste definizioni segna il dentro e il fuori Forza Italia. Punto”. Punto.

Dal canto suo lo sturziano e consigliere regionale Franco Mattiussi, forzista della prima ora, replica così al Senatore: “Prendere una posizione sulla questione Ucraina, specialmente ora a quasi cinque mesi dall’inizio dell’invasione – sia ben chiaro, invasione – e soprattutto in un contesto di cambio della narrativa, è difficile (…). In tutto ciò, esprimo diffidenza alle parole del senatore Dal Mas – le radici, talvolta, creano inciampo – che aggredisce il palco con un “dentro o fuori” dittatoriale e lontano da quello che è la caratteristica fondante di Forza Italia: la libertà. Sì – osserva Mattiussi – perché non siamo mai stati un partito, ma un movimento. Un movimento di persone libere – conclude Mattiussi – in cui la diversità di opinioni e credo altro non fa che bene alla crescita culturale ed umana”. In tal senso proprio in questi giorni sono state accolte, anche dalla camera, le dimissioni del deputato Elio Vito da Forza Italia. Il quale, rispetto al movimento azzurro ha fatto notare che: «Forza Italia ha perso la sua natura di movimento leaderistico, liberale e democratico. La sua classe dirigente si è chiusa in una gestione accentrata ed esclusiva del potere e le voci critiche sono state messe al bando, silenziate ed escluse dagli strumenti di comunicazione. Sento dire che non dovremmo affrontare temi divisivi, cosa ci stiamo a fare allora? La politica – prosegue Elio Vito – deve recuperare popolarità, partecipazione, motivazione e fiducia. Per farlo deve essere contrasto, lotta e rispetto. Forza Italia ha perso la sua vocazione liberale, riformatrice e moderna. Ora si definisce un partito cristiano, viene da ridere, ha un leader che non è libero e dirigenti intolleranti e dispotici solo interessati a perpetuare il loro piccolo potere». Il paradigma Dal Mas.