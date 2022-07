BaccanoFriulano Exxx…Polzive!!! Alta tensione in giunta Fontanini: la Lega contro le partite iva: il caso del vigile punitivo candidato nelle liste del Corroccio. Scintille ProgettoFvg-Lega. Zanolla: “Proteggo i commercianti di Udine”.

Fedriga a Trieste rivendica la difesa delle partite iva e gli aiuti (Bini) durante il periodo del lockdown, ma a Udine il suo partito lo smentisce e assume i connotati di un battaglione dell’esercito contro chi produce gettito fiscale. E’ il caso del comando della Polizia Locale guidato da Eros Del Longo, la cui delega è affidata all’assessore leghista Alessandro Ciani.

Come anticipato su queste pagine, ieri c’è stato il primo interrogatorio reso dall’indagato Michele Zanolla negli uffici della Procura di Udine. Il reato contestato al capogruppo di Progetto Fvg è quello di diffamazione nei confronti del dipendente della Polizia Locale di Udine Giulio Dri, già candidato nella lista della Lega nel 2018. Quest’ultimo ha sporto denuncia nei confronti del consigliere comunale perché, durante una fase critica del Lockdown (dicembre 2020), l’agente di polizia locale si dimostrava poco tollerante con i commercianti e, anzi, li bastonava come una furia. Multe ad un paio di esercizi pubblici del centro, a un venditore ambulante di fiori e perfino a due persone che avevano acquistato le consumazioni per asporto. Un delirio di persecuzione punitiva che il consigliere Zanolla ha giudicato inopportuno vista la crisi mondiale che si stava abbattendo sulle partite iva. E ieri mattina, proprio in coincidenza dell’interrogatorio di Zanolla, gli effetti sono esplosi in giunta quando un assessore di Progetto Fvg è sbroccato contro gli esponenti della Lega. Come si spiega che un dipendente della polizia locale di Udine si metta contro un suo rappresentante di maggioranza? Il caso Dri diventa improvvisamente un caso politico giacché la sua “copertura” è derivata dai buoni uffici che mantiene con l’assessore Ciani della Lega che lo ha pure candidato, senza fortuna, alle elezioni comunali del 2018. A onor del vero, sulla questione è coinvolto anche il partito di Fratelli d’Italia giacché l’assessora Olivotto, peraltro avvocato…, nel novembre scorso prese le difese del poliziotto rispetto alla denuncia di un professionista di Udine.